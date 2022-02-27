В Ірпені внаслідок обстрілів загорілися три будинки: у підвалах можуть бути люди
У Ірпені загорілись житлові будинки (facebook.com.mod.mil.rus)
У місті Ірпінь Київської області внаслідок обстрілу загорілись три житлових будинки.
Про це повідомляє ДСНС Україна.
Так, 27 лютого о 12:21 на вулиці Озерна внаслідок обстрілів сталося загорання трьох приватних житлових будинків.
За попередньою інформацією в підвалах можуть укриватися люди.
ДСНС України залучило 5 осіб та 1 одиницю техніки для порятунку.
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