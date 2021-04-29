Ірина Білик показала свою улюблену машину з елітного автопарку

Українська співачка Ірина Білик показала журналістам свої автомобілі. У неї їх три - Nissan, Tesla і бус Mersedes. Артистка зазначила, що у кожного з авто своє призначення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі " Мій секрет "на телеканалі СТБ.

На автомобілі Nissan співачка забирає молодшого сина з дитячого садка і возить його на прогулянку. При цьому Білик зізналася, що за кермом вона не їздить, у неї є водій.

"Мені здається, що, коли я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину, ну і, звичайно, розіб'юся сама", - розповіла співачка.

Також у неї є електрокар Tesla Model 3. Дане авто коштує 55 тисяч доларів і їй його подарував близький друг. Співачка заявила, що це самий її улюблений автомобіль. У ньому вона себе відчуває "як в кораблі".

Білий бус Mersedes співачка використовує під час своїх гастролей. У ньому встановлені зручні крісла і є навіть місце, щоб поспати.

Ірина Білик показала свої авто (відео: YouTube)