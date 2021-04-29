Ірина Білик показала свою улюблену машину з елітного автопарку
Українська співачка Ірина Білик показала журналістам свої автомобілі. У неї їх три - Nissan, Tesla і бус Mersedes. Артистка зазначила, що у кожного з авто своє призначення.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Мій секрет"на телеканалі СТБ.
На автомобілі Nissan співачка забирає молодшого сина з дитячого садка і возить його на прогулянку. При цьому Білик зізналася, що за кермом вона не їздить, у неї є водій.
"Мені здається, що, коли я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину, ну і, звичайно, розіб'юся сама", - розповіла співачка.
Також у неї є електрокар Tesla Model 3. Дане авто коштує 55 тисяч доларів і їй його подарував близький друг. Співачка заявила, що це самий її улюблений автомобіль. У ньому вона себе відчуває "як в кораблі".
Білий бус Mersedes співачка використовує під час своїх гастролей. У ньому встановлені зручні крісла і є навіть місце, щоб поспати.
Ірина Білик показала свої авто (відео: YouTube)
Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що зробила пластику після зустрічі з тоді ще президентом України Леонідом Кучмою. Їй не подобалися навислі очі, і здавалося, що вони виглядали, як ніби вона постійно плаче.
Ми також писали про те, що Ірина Білик зробила відверте зізнання про сім'ю і вперше розповіла про свого брата, який страждає від психічного розладу.