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Ірина Білик показала свою улюблену машину з елітного автопарку

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 16:24
Ірина Білик показала свою улюблену машину з елітного автопарку Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Styler

Українська співачка Ірина Білик показала журналістам свої автомобілі. У неї їх три - Nissan, Tesla і бус Mersedes. Артистка зазначила, що у кожного з авто своє призначення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Мій секрет"на телеканалі СТБ.

На автомобілі Nissan співачка забирає молодшого сина з дитячого садка і возить його на прогулянку. При цьому Білик зізналася, що за кермом вона не їздить, у неї є водій.

"Мені здається, що, коли я сяду за кермо, я відразу розіб'ю машину, ну і, звичайно, розіб'юся сама", - розповіла співачка.

Також у неї є електрокар Tesla Model 3. Дане авто коштує 55 тисяч доларів і їй його подарував близький друг. Співачка заявила, що це самий її улюблений автомобіль. У ньому вона себе відчуває "як в кораблі".

Білий бус Mersedes співачка використовує під час своїх гастролей. У ньому встановлені зручні крісла і є навіть місце, щоб поспати.

Ірина Білик показала свої авто (відео: YouTube)

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що зробила пластику після зустрічі з тоді ще президентом України Леонідом Кучмою. Їй не подобалися навислі очі, і здавалося, що вони виглядали, як ніби вона постійно плаче.

Ми також писали про те, що Ірина Білик зробила відверте зізнання про сім'ю і вперше розповіла про свого брата, який страждає від психічного розладу.

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