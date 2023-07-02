RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Иринка в свои 7 лет купила несколько авто и тепловизоров для ВСУ: что делает девочка

7-летняя Ирина Васильева (фото: instagram.com/vasilevaira1522)
Автор: Светлана Мащенко

Иринке Васильевой из Ровно всего 7 лет, а она сделала ради победы Украины больше, чем некоторые взрослые. Девочка потеряла папу на войне в прошлом, но продолжает помогать армии.

Что известно о девочке, и как приобщиться к сборам на победу - в материале Styler дальше.

Кто такая Иринка Васильева

В свои 7 она купила несколько автомобилей и тепловизоров для военных. За волонтерство получила награды от Минобороны и стала символом целой бригады.

У девочки есть позывной "Янгол", и недавно бойцы подарили ей настоящую военную форму с шевроном "Найкращий командир".

Иринка делает украшения и продает их на различных благотворительных ярмарках, а также собирает средства на нужды Сил Обороны.

Ирина Васильева (фото: instagram.com/vasilevaira1522)

Девочка потеряла на войне папу

Иринка в 2022 году потеряла отца, защищавшего Украину с 2014 года.

Папа Иринки Александр Васильев был старшим лейтенантом. Офицер окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и служил в составе отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Он погиб в прошлом году во время обороны Николаевской области. Девочка помнит папу и помогает военным, приближая Победу.

@anna1_anna Знакомьтесь с Иринкой. Если кому-то интересно, то вот ее инстаграммы vasilevaira1522 #славаукраїні #героямслава #волонтер #ирынковасильевая #ссутоп #махно Inspiring Cinematic (Cover) - Pieeto musik

Как присоединиться к сборам Иринки

Можно приобрести украшения, заказав через Instagram.

Номер карты для помощи ВСУ: 5168752024144266

Или на "банку": send.monobank.ua/jar/5w8dgiD2uk

Ранее мы писали, что онкобольная 11-летняя Маша рисует и продает картины, чтобы помочь ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныволонтеридопомога армії