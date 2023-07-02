Иринка в свои 7 лет купила несколько авто и тепловизоров для ВСУ: что делает девочка

Иринке Васильевой из Ровно всего 7 лет, а она сделала ради победы Украины больше, чем некоторые взрослые. Девочка потеряла папу на войне в прошлом, но продолжает помогать армии.
Что известно о девочке, и как приобщиться к сборам на победу - в материале Styler дальше.
В свои 7 она купила несколько автомобилей и тепловизоров для военных. За волонтерство получила награды от Минобороны и стала символом целой бригады.
У девочки есть позывной "Янгол", и недавно бойцы подарили ей настоящую военную форму с шевроном "Найкращий командир".
Иринка делает украшения и продает их на различных благотворительных ярмарках, а также собирает средства на нужды Сил Обороны.
Ирина Васильева (фото: instagram.com/vasilevaira1522)
Иринка в 2022 году потеряла отца, защищавшего Украину с 2014 года.
Папа Иринки Александр Васильев был старшим лейтенантом. Офицер окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и служил в составе отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Он погиб в прошлом году во время обороны Николаевской области. Девочка помнит папу и помогает военным, приближая Победу.
@anna1_anna Знакомьтесь с Иринкой. Если кому-то интересно, то вот ее инстаграммы vasilevaira1522 #славаукраїні #героямслава #волонтер #ирынковасильевая #ссутоп #махно Inspiring Cinematic (Cover) - Pieeto musik
Можно приобрести украшения, заказав через Instagram.
Номер карты для помощи ВСУ: 5168752024144266
Или на "банку": send.monobank.ua/jar/5w8dgiD2uk
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