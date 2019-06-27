Ірина Луценко прийшла на благодійний вечір у сукні понад 50 тисяч (фото)

Ірина Луценко прийшла на благодійний вечір "Анна Київська. Нове тисячоліття" у дизайнерському платті-вишиванці бренду Yuliya Magdych, вартість якого становить понад 50 тисяч гривень.

Захід відбувся на території Національного заповідника "Софія Київська" в столиці і народний депутат відвідала його разом зі своїм чоловіком, генпрокурором Юрієм Луценком.

Ірина Луценко на благодійному вечорі в дорогий вишиванці (Фото: facebook.com/i.lutsenko.press)

Зазначимо, що Ірина небайдужа до дорогого одягу. Нещодавно вона блищала в сесійній залі Верховної Ради в ботильйонах від Sebastian за понад 24 тисяч гривень.

Тепер Луценко вибрала бренд відомої українського дизайнерки Юлії Магдич, у який одягаються як всесвітньо відомі, так і українські зірки: Патрісія Каас, Келлі Осборн, Періс Хілтон, Джамала, Ольга Сумська, Катя Осадча, Тіна Кароль, Оля Полякова та багато інших.

Ірина Луценко (Фото: УНІАН)

Фото з благодійного вечора вона опублікувала у своєму Facebook і зібрала компліменти від підписників.

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На Ірині Луценко було плаття моделі SWAN, ціна якого у фірмовому онлайн-магазині становить 1920 доларів (близько 50,3 тисяч гривень).

Скрін: yuliyamagdych.com

В основі декору моделей від Yuliya Magdych використовуються мотиви народних вишивок та інших етнічних елементів декору.

Як повідомлялося раніше, Юрій Луценко в травні отримав солідну надбавку до окладу. Оклад генпрокурора становить 37 тисяч гривень, а зарплата в травні склала 105 017 гривень. Після утримання всіх податків і зборів на руки він отримав 84 539 гривень.

Також ми писали про те, що раніше народний депутат і голова комітету ВРУ з податкової та митної політики Ніна Южаніна з'явилася в будівлі парламенту з дорогою сумочкою від Chanel вартістю понад 120 тисяч гривень.