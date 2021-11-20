Ірина Федишин потрапила в ДТП: в авто зірки в'їхала вантажівка (фото і відео)

Співачка Ірина Федишин знову потрапила в ДТП, але в порівнянні з минулою аварією два роки тому, при нинішньому інциденті артистка не була за кермом авто. Так, цього разу в припарковану машину зірки в'їхала вантажівка, коли сама вона перебувала в Палаці "Україна", готуючись до концерту.
Про це Федишин розповіла у своєму Instagram в stories.
34-річна артистка після репетиції вийшла на вулицю до авто, і там її чекав неприємний сюрприз - водій вантажівки, здаючи назад, вдарив Porsche Ірини, пошкодивши бампер і капот.
"Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина здавала задом і не бачила, що ми тут стоїмо.... Ну скажіть, як можна так давати задню, не дивитися в дзеркало і не бачити, що ми тут стоїмо. Пів машини видно", - описала ситуацію обурена Федишин.
Після цього співачка звернулася в поліцію, і вартових правопорядку довелося чекати 80 хвилин!
Ірина Федишин розповіла про постраждалу машину, в яку в'їхала вантажівка (фото: скрін instagram.com/stories/irynafedyshyn)
Щоб визволити машину, чоловік артистки злегка спустив повітря в колесах, після чого Porsche, що "присів", таки зміг від'їхати.
Відео про цю аварію можна подивитися за цим посиланням.
У машину Ірини Федишин в'їхала вантажівка, коли здавала назад (фото: скрін instagram.com/stories/irynafedyshyn)
Нагадаємо, що в грудні 2018-го Ірина Федишин потрапила в серйозну ДТП, коли з чоловіком поверталася до Львова після концерту в Шепетівці - тоді в їх мікроавтобус на великій швидкості влетів пасажирський бус.
Також повідомлялося, що буквально днями Ірина Федишин розповіла про смерть її 80-річного дідуся.