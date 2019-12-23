Українська співачка потрапила в ДТП: нові деталі аварії

Ірина Федишин потрапила в ДТП (Колаж РБК-Україна)

Артистка прокоментувала аварію і повідомила нові подробиці

Відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП, коли поверталася після концерту в Шепетівці. Артистка розповіла деякі подробиці аварії у коментарі для програми "Зірковий шлях" телеканалу "Україна".

Аварія з автомобілем Ірини Федишин сталася в ніч на 16 грудня. На щастя, обійшлося без трагічних наслідків. Однак артистка зізналася, що було дуже страшно.

Співачка Ірина Федишин потрапила в ДТП

В ту ніч Ірина Федишин разом з чоловіком поверталася до Львова після концерту в Шепетівці. Вони вирішили зупинитися на одній із заправних станцій біля міста Рівне і в цей момент відчули сильний удар.

"Я в цей момент нахилилася застібати взуття, тому що ми готувалися заїжджати на заправку на каву. І в цей момент відчула сильний удар", - розповіла співачка.

Виявилося, що в мікроавтобус на великій швидкості влетів пасажирський автобус. Медики, які оглянули артистку та її чоловіка на місці, прийняли рішення про госпіталізацію для обстеження, так як була висока ймовірність внутрішніх травм. Всю ніч вони провели в лікарні.

"На щастя, переломів немає, ми робили обстеження. Все обійшлося, але це дуже страшно", - зізналася Ірина Федишин.

Ірина Федишин розповіла нові подробиці ДТП