Ирина Федишин угодила в ДТП: в авто звезды въехал грузовик (фото и видео)

34-летняя артистка после репетиции вышла на улицу к авто, и там ее ждал неприятный сюрприз - водитель грузовика, сдавая назад, ударил Porsche Ирины, повредив бампер и капот.

"Мы припарковали машину, выходим, а тут кто-то у нас въехал. Вот так машина сдавала задом и не видела, что мы здесь стоим.... Ну скажите, как можно так давать заднюю, не смотреть в зеркало и не видеть, что мы тут стоим. Пол машины видно", - описала ситуацию возмущенная Федишин.

После этого певица обратилась в полицию, и стражей правопорядка пришлось дожидаться 80 минут!

Ирина Федишин рассказала о пострадавшей машине, в которую въехал грузовик (фото: скрин instagram.com/stories/irynafedyshyn)

Чтобы вызволить машину, супруг артистки слегка спустил воздух в колесах, после чего "присевший" Porsche таки смог отъехать.

Видео об этой аварии можно посмотреть по этой ссылке.

В машину Ирины Федишин въехал грузовик, когда сдавал назад (фото: скрин instagram.com/stories/irynafedyshyn)

Напомним, что в декабре 2018-го Ирина Федишин попала в серьезное ДТП, когда с мужем возвращалась во Львов после концерта в Шепетовке - тогда в их микроавтобус на большой скорости влетел пассажирский бус.