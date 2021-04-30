Ірина Білик повідомила про конфлікт з Вакарчуком: хто так робить?

Співачка згадала, що перед загибеллю Кузьми вона побачила віщий сон. Потім вже вона зрозуміла, що сновидіння було передвісником загибелі Андрія.

"Перед загибеллю Скрябіна був сон. Він загинув у понеділок, а в суботу я ще з ним розмовляла. Тривала підготовка до мого сольного концерту в Палаці "Україна". І він тоді сказав, що готовий зі мною вийти на сцену на концерті. Я запитала, що ми будемо співати,"Мовчати"? А він пообіцяв, що ми зробимо нову пісню. Потім мені наснилася ця біла фіранка з чорними мухами, а вже через годину-дві сказали, що Андрія немає. Я зрозуміла, що цей сон був саме про нього. Я ридала не як за другом, а як за братом", - згадує артистка.

Після смерті Андрія у співачки стався конфлікт зі Святославом Вакарчуком. Її образило, що музикант вирішив сам грати на роялі спільну пісню Ірини і Скрябіна.

"Єдине, що мене тоді дуже образило: що Слава Вакарчук відразу схопив нашу пісню і побіг в студію співати і записувати її. А на підготовці до концерту на 40 днів у Палаці спорту ми з ним ще сперечалися, хто яку строку співатиме. Слава навіть заборонив колективу грати вступ до пісні. Він сказав, що буде грати один на роялі. Хто так робить? Адже це трагедія саме цієї групи... тоді мені було шкода хлопців, адже це їх біль і фронтмен", - розповіла Білик.

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