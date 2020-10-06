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Ірина Білик дала концерт у Харкові в розпал пандемії: жителі в шоці

Харків, Вівторок 06 жовтня 2020 17:48
Ірина Білик дала концерт у Харкові в розпал пандемії: жителі в шоці
Ірина Білик дала концерт в Харкові (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Ірина Білик виступила в Харкові, який знаходиться в "жовтій" зоні карантину

Ірина Білик слідом за Ольгою Поляковою дала концерт в Харкові. Варто зазначити, що місто знаходиться в "жовтій зоні" і за останню добу там було діагностовано майже 500 випадків зараження COVID-19.

Артистка виступила на сцені харківського Палацу студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Концерт відбувся в понеділок ввечері, 5 жовтня. Відео виступу Ірини Білик розмістили в Instagram-акаунті "Труха Харків". Однак пресслужба співачки не стала розміщувати на офіційних сторінках артистки ні відео, ні фотографій заходи. Сама Ірина Білик не коментує концерт.

"Ірина Білик слідом за Полякової підкорює Харків", - йдеться у підписі до відео.

Місцеві жителі висловили обурення тим, що в розпал пандемії дають дозвіл на проведення масових заходів. Вони стурбовані тим, що Харків через такі концерти може піти на більш жорсткий карантин.

  • Навіщо їх пускають, через них можуть Харків перекрити в карантинну зону, де всім перекриють кисень, нікому не цікава їх творчість.
  • Хто платить?

Варто відзначити, що Ірина Білик заздалегідь анонсувала цей концерт у Харкові. Наступний виступ артистки заплановано на 13 жовтня – у Вінниці.

Ірина Білик дала концерт у Харкові в розпал пандемії: жителі в шоціНагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова потрапила у грандіозний скандал через концерт в Харкові в розпал пандемії.

А також розповідали про те, що Коляденко зробив заяву про свої відносини з Білик.

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