ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии: жители в шоке

Харьков, Вторник 06 октября 2020 17:48
Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии: жители в шоке
Ирина Билык дала концерт в Харькове (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ирина Билык выступила в Харькове, который находится в "желтой" зоне карантина

Ирина Билык вслед за Ольгой Поляковой дала концерт в Харькове. Стоит отметить, что город находится в "желтой зоне" и за последние сутки там было диагностировано почти 500 случаев заражения COVID-19.

Артистка выступила на сцене харьковского Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Концерт состоялся в понедельник вечером, 5 октября. Видео выступления Ирины Билык разместили в Instagram-аккаунте "Труха Харьков". Однако пресс-службы певицы не стала размещать на официальных страницах артистки ни видео, ни фотографий мероприятия. Сама Ирина Билык не комментирует концерт.

"Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков", - говорится в подписи к видео.

Местные жители высказали возмущение тем, что в разгар пандемии дают разрешение на проведение массовых мероприятий. Они обеспокоены тем, что Харьков из-за таких концертов может уйти на более жесткий карантин.

  • Зачем их пускают, из-за них могут Харьков перекрыть в карантинную зону, где всем перекроют кислород, никому не интересно их творчество.
  • Кто платит?

Стоит отметить, что Ирина Билык заранее анонсировала этот концерт в Харькове. Следующее выступление артистки запланировано на 13 октября – в Виннице.

Ирина Билык дала концерт в Харькове в разгар пандемии: жители в шокеНапомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова попала в грандиозный скандал из-за концерта в Харькове в разгар пандемии.

А также рассказывали о том, что Коляденко сделал заявление о своих отношениях с Билык.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Ирина Билыкконцерт
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь