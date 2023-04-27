В iPhone нашли встроенную функцию отслеживания. Зачем это компании Apple

Зачем Apple отслеживать своих пользователей

Отмечается, что отслеживание собирает целый массив данных. В это число входят местоположение смартфона по GPS, коду страны, информация о SIM-карте пользователя и т.д.

Журналисты предполагают, что с помощью такой функции разработчики смогут блокировать те функции и приложения, которые недоступны в определенных странах из-за требований местных властей.

К примеру, в ОАЭ сейчас запрещено пользоваться видеосвязью. Однако, если смартфон окажется в другой стране, то ограничения снимут благодаря функции отслеживания. Хотя, вероятно, в дальнейшем такие обходные пути не будут существовать.

Есть и другое объяснение такой находки. Евросоюз хочет, чтобы компания разрешила устанавливать на iPhone приложения из других источников. Кстати, говорят, что такая возможность уже появится в следующем обновлении.

Имея встроенную функцию отслеживания, разработчики могут запретить инсталляцию приложений в других странах, пользователи которых тоже захотят изменить регион и загружать бесплатное программное обеспечение не из фирменного магазина.