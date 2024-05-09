На iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов Android

Что известно о функции "Круг для поиска"

Эта функция позволяет пользователям делать снимки экрана и выделять любую его часть для поиска информации в интернете.

Разработчики отмечают, что функциональность "Круга для поиска" отличается от "Google Объектива" тем, что она доступна в любом приложении. Для активации необходимо удерживать кнопку "Домой" или навигационную полосу.

Теперь владельцы iPhone также могут использовать эту функцию через "Google Объектив". Команда для активации была разработана сотрудниками, ответственными за iOS-версию приложения.

На iPhone 15 Pro и Pro Max пользователи могут использовать боковую кнопку действия для поиска. Для остальных моделей iPhone активировать функцию можно через двойное или тройное постукивание по задней панели.

Как активировать функцию

Зайдите в "Настройки", затем в "Универсальный доступ", после - в "Касание"

В самом низу выберите пункт "Касание задней панели"

Прокрутите до раздела "Быстрые команды" и выберите команду для поиска Google

Нажмите "Назад", чтобы включить функцию

Как активировать "Круг для поиска" (фото: 9to5Google)

Теперь, когда вы нажимаете на боковую кнопку или делаете постукивание, ваш смартфон сделает скриншот и автоматически откроет его в приложении "Google Объектив". Это позволяет пользователям выбирать любую часть изображения для поиска информации в интернете.