В iPhone не работает динамик. Что делать и как самостоятельно устранить проблему

Почему не работает динамик на iPhone

Попадание влаги из-за падения смартфона в снег или залития жидкостью (чаем, кофе, соком, водой)

Механические воздействия (удары, падения на твердую поверхность), вызывающие повреждения внутренних деталей (шлейфа, "датчика уха", микрофона, передней камеры или др.)

Попадание пыли и мелкого мусора на динамик или в разъем для наушников

Сбои в работе ПО (особенно, если вы устанавливаете на телефон "левые" программы)

Как починить неработающий динамик iPhone

Проверьте настройки звука

Возможно, вы отключили звуки, связанные с определенными функциями телефона, например, мелодии для входящих вызовов, уведомления или другие функции.

Перейдите в Настройки, затем в раздел "Звуки, тактильные сигналы".

После этого выполните одно из следующих действий: отрегулируйте ползунок громкости, переведите тумблер "Изменение кнопками" в положение "вкл/зеленый" и установите новую мелодию звонка.

Проверьте, не застрял ли iPhone в режиме наушников

iPhone может одновременно передавать звук только в одно место. Динамики вашего смартфона могут работать нормально, но могут застрять в режиме наушников. Это ошибка, из-за которой iPhone отправляет звук на наушники, даже если они не подключены.

Выключите Bluetooth

Динамик iPhone не может воспроизводить звуки, если они передаются с iPhone на другое устройство. Возможно, вы ничего не слышите, потому что смартфон передает звук на другой динамик, например, на Bluetooth. Если это так, выключите Bluetooth, разорвите соединение с динамиком и снова воспроизведите звук через динамик iPhone.

Чтобы отключить Bluetooth, выберите Настройки, Bluetooth, затем переведите тумблер в положение "Выкл".

Проверьте настройки аудиовыхода

Ваш iPhone может быть подключен к внешнему динамику через AirPlay без вашего ведома. В такой ситуации переключите настройки аудиовыхода с динамика AirPlay на встроенный, чтобы получать звук из iPhone.

Для этого откройте Центр управления, а затем выберите значок AirPlay в правом верхнем углу экрана. Выберите iPhone, если он еще не выбран.

Перезапустите iPhone

Возможно, динамик iPhone не работает из-за временного программного сбоя. Если это так, перезагрузка может устранить его.

Обновите операционную систему

Возможно, динамик iPhone не работает из-за ошибки, присутствующей в текущей версии iOS. Обновите операционную систему. Как и в случае с перезагрузкой, это не самое вероятное решение, но оно способно помочь.

Получите поддержку от Apple

Если ничего не помогло устранить проблему, а в iPhone по-прежнему нет звука, обратитесь к специалистам Apple. Скорее всего, в телефоне возникла аппаратная проблема, и для ее устранения потребуется ремонт.