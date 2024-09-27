iPhone 17 Air: все слухи о новом ультратонком смартфоне от Apple

Про название

По слухам, более тонкий iPhone 17 от Apple, ранее называвшийся iPhone 17 "Slim", может позиционироваться как iPhone "Air" для увеличения продаж, по словам Марка Гурмана из Bloomberg.

В последние месяцы существовала неопределенность относительно намерений так называемого ‌iPhone 17‌ "Slim" и его предполагаемого положения в линейке.

Ютубер Джон Проссер был первым, кто предположил, что устройство может позиционироваться как ‌"iPhone‌ Air". Заменив iPhone "Plus", который, как и предыдущие модели "mini", не пользовался большим спросом, iPhone 17 "Air" будет представлять собой новый подход к четвертой модели в линейке iPhone от Apple, предлагая устройство с существенно более тонким дизайном, которое находится между iPhone 17 и iPhone 17 Pro.

Гурман сравнил устройство с оригинальным MacBook Air 2008 года, который занимал место между обычным MacBook и MacBook Pro в линейке.

Более тонкий дизайн

Согласно The Information, совершенно новая модель iPhone 17 от Apple в следующем году будет иметь "значительно более тонкий" дизайн с алюминиевым шасси, а не титановым корпусом, как у моделей Apple Pro.

Также утверждается, что устройство будет иметь более узкий Dynamic Island (потенциально из-за принятия Apple меньшей "металинзы" для системы Face ID), хотя это конкретное утверждение оспаривается.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо ожидает, что телефон будет иметь титановую раму, но с более низким процентом титана, чем используется в моделях iPhone 15 Pro. Внутренне кодовое название D23, редизайн устройства описывается как крупный эквивалент iPhone X.

Меньший дисплей

Первые подробности о размере дисплея устройства поступили благодаря аналитику Haitong International Securities Джеффу Пу, который сказал, что он составит 6,6 дюйма.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо с тех пор подтвердил заявление Пу. Однако, по словам аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, дисплей будет 6,55-дюймовым.

Для сравнения, у iPhone 16 Plus дисплей 6,7 дюйма. Говорят, что Apple все еще тестирует различные конструкции для более тонкого телефона, поэтому размер дисплея всегда может измениться с настоящего момента до запуска устройства.

Поддержка ProMotion

Apple намерена расширить ProMotion на всю линейку в 2025 году, включая iPhone 17 "Air", что позволит всем моделям iPhone 17 увеличить частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо.

Ранее только модели "Pro" в линейке iPhone от Apple поддерживали ProMotion.

Примечательно, что ProMotion также позволит дисплею на iPhone 17 "Air" понижать частоту обновления до более энергоэффективной, вплоть до 1 Гц, что позволит использовать постоянно включенный дисплей, который может отображать часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Перемещенные камеры

The Information утверждает, что iPhone 17 "Slim" или "Air" будет иметь камеры в местах, которые мы раньше не видели на iPhone. Согласно майскому отчету, задние камеры могут быть перемещены в "верхний центр" устройства.

Некоторые телефоны Android, такие как Pixel 8 Pro от Google, имеют задние камеры в верхнем центральном положении, но система камер iPhone от Apple занимает верхний левый угол с момента модели 2007 года. Чтобы добавить интриги, аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что устройство будет иметь только одну камеру, а не две или три.

Антибликовое покрытие

Все модели iPhone 17 будут оснащены антибликовым дисплеем, который более устойчив к царапинам, чем Ceramic Shield от Apple, установленный на моделях iPhone 15.

Говорят, что внешнее стекло серии iPhone 17 имеет "сверхтвердый антибликовый слой", который "более устойчив к царапинам". Неясно, планирует ли Apple использовать Gorilla Glass Armor, который Samsung использует в своем Galaxy S24 Ultra, но описание новейшей технологии Corning соответствует слухам.

Технология ProMotion

По данным The Elec, все модели iPhone 17 будут оснащены OLED-дисплеями с технологией маломощной задней панели, впервые внедряя ProMotion в не-Pro-модели iPhone от Apple. ProMotion позволяет дисплею повышать частоту обновления до 120 Гц для более плавной прокрутки и видеоконтента, когда это необходимо.

ProMotion также позволяет дисплею понижать частоту обновления до более энергоэффективной, вплоть до 1 Гц, поэтому экраны iPhone 16 Pro обладают функцией постоянного отображения, которая показывает часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.

Улучшенная селфи-камера

По словам аналитика Apple Минг-Чи Куо , вся линейка iPhone 17 будет оснащена 24-мегапиксельной фронтальной камерой с шестиэлементным объективом. iPhone 14 и 15 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой с пятью пластиковыми линзами, а линейка iPhone 16 этого года оснащена тем же оборудованием.

Улучшенное разрешение на iPhone 17 позволит фотографиям сохранять свое качество даже при кадрировании или увеличении, в то время как большее количество пикселей будет захватывать более мелкие детали. Обновление до шестиэлементного объектива также должно немного улучшить качество изображения.

Внутренние обновления

Аналитик Haitong Джефф Пу утверждает, что iPhone 17 "Slim" или "Air" будет иметь 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ оперативной памяти на iPhone 15 Plus.

Стоит отметить, что все модели iPhone 16 оснащены 8 ГБ оперативной памяти - аппаратное требование Apple Intelligence на устройстве. По данным The Information, устройство также будет оснащено чипом A19 от Apple, который, скорее всего, будет основан на оптимизированной версии 3-нм процесса TSMC, возможно, N3P или N3X.

Устройство также может быть одним из первых, использующих модем 5G производства Apple.

Более высокая цена

The Information сообщила, что более тонкий iPhone 17 может иметь более высокую цену, чем модель Pro Max, которая в настоящее время начинается с 1 199 долларов, несмотря на предположения, что он не будет таким же многофункциональным, как топовый Max от Apple. Тем не менее, ожидается, что крутой фактор совершенно нового более тонкого дизайна привлечет покупателей.

Гурман считает, что дизайн ‌iPhone 17‌ "Air" будет "просто шагом к чему-то лучшему", поскольку Apple в конечном итоге захочет "втиснуть мощность модели Pro в этот меньший дизайн". Однако он не ожидает, что это произойдет раньше 2027 года в лучшем случае.