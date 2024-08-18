iPhone 16: вся информация о новом смартфоне, который выйдет в 2024 году

Линейка iPhone 16 в 2024 году

Представленный в сентябре 2024 года iPhone 16 принесет заметные изменения в линейку iPhone. Ожидается, что Apple увеличит размер iPhone 16 Pro до 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max - до 6,9 дюйма, что станет первым увеличением размера за несколько лет.

Изменения размера коснутся только моделей iPhone 16 Pro, стандартные модели iPhone 16 останутся того же размера, что и iPhone 15.

Хотя модели iPhone 16 не станут больше, они получат некоторые незначительные изменения в дизайне благодаря дополнительным кнопкам, но в целом как стандартные модели iPhone 16, так и модели Pro будут выглядеть как iPhone 15 и 15 Pro.

Новые чипы и кнопки для iPhone 16

Apple разрабатывает новые чипы серии A для линейки iPhone 16, построенные на новейшем 3-нанометровом техпроцессе N3E. Мы можем ожидать улучшений в энергоэффективности и производительности, но подробностей о том, чего именно ждать, пока нет.

Функция кнопки действий, ранее доступная только для моделей iPhone 15 Pro, будет распространена на все четыре модели iPhone 16 в 2024 году. Кроме того, в линейке iPhone 16 появится новая кнопка «Съемка» для фотографирования и видеосъемки.

Кнопка съемки будет работать как затвор цифровой камеры, определяя несколько уровней нажатия для фокусировки и последующей съемки изображения.

Дизайн iPhone 16

Apple протестировала несколько вариантов дизайна для стандартных моделей iPhone 16, но в итоге остановилась на вертикально расположенной системе камер с овальным выступом.

Овальный выступ вмещает отдельные широкоугольные и ультраширокоугольные линзы. Микрофон будет расположен рядом с объективами, а вспышка камеры - на задней панели устройства вне выступа.

На левой стороне iPhone Apple планирует заменить переключатель без звука на кнопку действия, и модели iPhone 16 получат такую же кнопку, которая была представлена в моделях iPhone 15 Pro. Кнопки регулировки громкости будут расположены ниже кнопки действия.

Правая сторона устройства будет оснащена новой кнопкой съемки. Она расположена в таком месте, чтобы ее было легко нажимать, когда iPhone находится в горизонтальном положении.

Помимо новой вертикальной компоновки объективов и кнопки съемки, модели iPhone 16 будут иметь тот же общий дизайн, что и модели iPhone 15, без заметных изменений формы или размера корпуса.

Какой будет дизайн iPhone 16 (фото: MacRumors)

Цвета

Существуют противоречивые слухи о цветовых вариантах моделей iPhone 16. Один из слухов предполагает семь цветов, включая синий, розовый, желтый, зеленый, черный, белый и фиолетовый.

Однако аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что iPhone 16 будет доступен в черном, зеленом, розовом, синем и белом цветах без фиолетового и желтого вариантов.

Муляжные модели iPhone 16 демонстрируют цветовые варианты, включая светло-розовый, более темный сине-зеленый оттенок и яркий синий, а также черный и белый.

Ожидается, что модели iPhone 16 получат такое же цветное заднее стекло, которое использовалось для моделей iPhone 15. Задний стеклянный слой будет иметь матовый эффект, контрастирующий с основным цветом рамки.

Цветовая палитра iPhone 16 (фото: MacRumors)

MagSafe

Магниты выравнивания MagSafe в моделях iPhone 16 могут быть тоньше, чем раньше, что сокращает размер магнитного кольца, необходимого для чехлов, совместимых с MagSafe.

Функция MagSafe (фото: MacRumors)

Муляжные модели

Несколько версий муляжных моделей iPhone 16, появившихся в апреле, дают четкое представление о различиях в размерах, которых мы можем ожидать от линейки iPhone 16.

Модели Pro немного выше и шире, а стандартные модели iPhone 16 имеют переработанный вырез камеры, который расположен вертикально, а не по диагонали.

В дизайне внешней камеры моделей iPhone 16 Pro мало изменений, Apple продолжает использовать квадратный выступ камеры, в котором размещаются три объектива.

Левая сторона муляжных моделей показывает кнопку действия на всех четырех моделях, что соответствует слухам. Правая сторона выделяет новую кнопку съемки, которая находится вровень с боковой стороной устройства, а не выступает, как кнопки регулировки громкости и питания.

Муляжные модели линейки iPhone 16 (фото: MacRumors)

Изменения размера iPhone 16 Pro

Согласно нескольким источникам, ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут иметь более крупные дисплеи. iPhone 16 Pro будет иметь дисплей размером 6,27 дюйма, а iPhone 16 Pro Max, как ожидается, будет иметь дисплей размером 6,85 дюйма.

С увеличением размера дисплея также увеличатся размеры корпуса iPhone. Ожидается, что обе модели будут выше и шире, чем модели iPhone 15 Pro, а толщина останется прежней, но вес немного станет больше из-за увеличения размера. Общая форма и дизайн не будут обновлены, но рамки станут тоньше.

Сравнение размеров iPhone 15 Pro Max и iPhone 16 Pro Max (фото: MacRumors)

Технология дисплея

OLED-панели iPhone 16 могут использовать технологию микролинз для повышения яркости и снижения энергопотребления. Микролинзовые массивы или MLA используют однородный рисунок из миллиардов линз внутри панели для уменьшения внутреннего отражения. Отраженный свет увеличивает воспринимаемую яркость без увеличения энергопотребления.

OLED-дисплеи, используемые в линейке iPhone 16, будут более энергоэффективными благодаря улучшенным материалам.

Apple использует технологию уменьшения границ (Border Reduction Structure, BRS) для некоторых моделей iPhone 16, что должно привести к более тонким рамкам. BRS позволяет более компактно и эффективно разместить схему под дисплеем, что обеспечивает более тонкие рамки без ущерба для производительности дисплея.

Пока неясно, будут ли уменьшенные рамки ограничены моделями iPhone 16 Pro или это изменение будет реализовано во всей линейке.

Кнопки

Apple планирует добавить две новые кнопки на iPhone 16 и iPhone 16 Plus: одну, которая заменит переключатель без звука, и еще совершенно новую.

Кнопка действия

Модели iPhone 15 Pro включают кнопку действия, и в 2024 году ожидается, что она будет расширена до стандартных моделей iPhone 16.

Кнопка действия, которая заменяет традиционный переключатель без звука, может выполнять несколько функций, таких как активация фонарика, включение камеры, запуск ярлыка, включение или отключение режима концентрации, использование перевода, включение/выключение беззвучного режима и многое другое.

Кнопка съемки

Дополнительная кнопка съемки расположена на той же стороне iPhone, что и кнопка питания. Хотя ожидается, что она будет механической, а не емкостной, кнопка сможет реагировать на нажатие и прикосновение, и будет иметь несколько возможностей.

Легкое нажатие на кнопку для автофокусировки при съемке изображения или видео

Нажатие сильнее на кнопку, чтобы сделать снимок

Если провести пальцем влево и вправо по кнопке, то можно увеличить или уменьшить масштаб

Также может быть жест для переключения между режимами фото и видео, аналогичный тому, как вы можете снимать видео с помощью нажатия и смахивания в приложении камеры iPhone

Чипы серии A

Код в iOS 18 подтверждает, что все четыре модели iPhone 16 будут использовать один и тот же чип следующего поколения A18, но Apple все же может провести различие между iPhone 16 и iPhone 16 Pro.

Чипы A18 с меньшим количеством ядер GPU могут использоваться для моделей ‌iPhone 16‌, в то время как чипы с лучшим GPU могут использоваться для моделей iPhone 16 Pro.

Планируемый для моделей iPhone 16 Pro чип следующего поколения A18 может включать модернизированный нейронный процессор с "значительно" большим количеством ядер, что позволит улучшить производительность искусственного интеллекта и машинного обучения, а также, как ожидается, иметь больший размер кристалла.

Тепловые улучшения

Ожидается, что модели iPhone 16 будут включать новую тепловую конструкцию для борьбы с перегревом. По сообщениям, Apple работает над графеновой тепловой системой для моделей iPhone 16, а модели iPhone 16 Pro могут также включать металлический корпус аккумулятора, который улучшит рассеивание тепла.

Графен обладает более высокой теплопроводностью, чем медь, используемая в теплоотводах iPhone.

Модели iPhone 16 будут включать более крупный графитовый лист внутри для уменьшения тепла и устранения потенциального перегрева от чипа Apple silicon.

Оперативная память

Стандартные модели iPhone 16 могут быть обновлены до 8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ в моделях iPhone 15. Это означает, что все четыре модели iPhone 16 будут предлагать 8 ГБ оперативной памяти.

Модемы 5G

Модели iPhone 16 Pro могут быть оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75, обеспечивающим более быструю и эффективную связь 5G.

Qualcomm X75 поддерживает стандарт "5G Advanced" с улучшениями искусственного интеллекта и машинного обучения для усовершенствование 5G, поэтому Apple может позиционировать модели iPhone 16 Pro как имеющие подключение "5G Advanced".

Ожидается, что стандартные модели iPhone 16 будут использовать чип Qualcomm X70, который уже использовался в моделях iPhone 15.

Apple работает над разработкой собственного модемного чипа и антенной системы для устранения зависимости от Qualcomm, но собственные модемы Apple, как ожидается, появятся не ранее 2025 года.

Wi-Fi 7

Аналитик Apple Мин-Чи Куо считает, что модели iPhone 16 Pro могут использовать технологию Wi-Fi 7 следующего поколения, которая, как ожидается, обеспечит скорость передачи данных не менее 30 гигабит в секунду и может достигать 40 Гбит/с.

Wi-Fi 7 также может использовать каналы 320 МГц и поддерживает технологию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 4K, что в конечном итоге обеспечивает скорость в 2,4 раза выше, чем у Wi-Fi 6 при том же количестве антенн.

Wi-Fi 7 в конечном итоге обеспечит более высокую максимальную скорость передачи данных, меньшую задержку и более надежное соединение.

Хотя Wi-Fi 7 может быть ограничен моделями iPhone 16 Pro, стандартные модели iPhone 16 могут получить обновление до Wi-Fi 6E, который поддерживает диапазон Wi-Fi 6 ГГц. В настоящее время Wi-Fi 6E ограничен моделями iPhone 15 Pro.

Порт USB-C

Apple перейдет на технологию USB-C с линейкой iPhone 15, и ожидается, что она также будет использоваться для моделей iPhone 16.

Как будет выглядеть порт USB-C (иллюстративное фото: MacRumors)

Возможности искусственного интеллекта

С iOS 18 Apple, как сообщается, представит новые функции Siri на базе больших языковых моделей, и некоторые из самых современных функций генеративного ИИ могут быть ограничены моделями iPhone 16.

Согласно информации, предоставленной утечкой, iOS 18 принесет многие новые функции LLM на все iPhone, но функции ИИ на устройстве могут оставаться эксклюзивными для iPhone 16.

Обновленная функциональность ИИ iOS 18 может включать улучшенное взаимодействие между Siri и приложением “Сообщения”, автоматически создаваемые плейлисты Apple Music, интеграцию с приложениями для повышения производительности, чтобы создавать контента с помощью ИИ, а также многое другое.

Технология камеры iPhone 16

Модели iPhone 16 Pro могут включать улучшенную широкоугольную камеру с 48-мегапиксельным сенсором, что позволит улучшить качество снимков при низкой освещенности.

48-мегапиксельный широкоугольный сенсор, используемый в iPhone 16 Pro Max, по сообщениям, будет оснащен восьмиэлементным гибридным объективом с двумя стеклянными и шестью пластиковыми элементами, а также улучшениями для телеобъектива и сверхширокоугольного объектива.

Как iPhone 16 Pro, так и iPhone 16 Pro Max могут получить 5-кратный телеобъектив в 2024 году вместо того, чтобы технология ограничивалась более крупным Pro Max.

Внутренности камеры iPhone 16 Pro (иллюстративное фото: MacRumors)

Расположение камеры

Стандартные модели iPhone 16, как ожидается, будут иметь вертикальное расположение камеры, подобное тому, которое использовалось в iPhone 12.

Apple использовала диагональное расположение для iPhone 13 и iPhone 14, но ожидается, что замена позволит записывать пространственное видео с использованием сверхширокоугольной и широкоугольной камер.

Будет ли суперперископ?

iPhone 16 Pro Max может быть оснащен супертелеобъективом-перископом для значительно увеличенного оптического зума.

Такой телеобъектив обычно описывает камеры с фокусным расстоянием более 300 мм. Текущий телеобъектив эквивалентен объективу 77 мм, поэтому, если это правда, можно ожидать значительного увеличения возможностей зума.

Аккумулятор

По слухам, модели iPhone 16 Pro будут использовать технологию штабелированных аккумуляторов, что может привести к увеличению емкости и увеличению срока службы. Такие батареи широко используются в электромобилях и медицинских устройствах, но являются новой технологией для смартфонов.

Ожидается, что iPhone 16 Pro будет поддерживать проводную зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную зарядку MagSafe мощностью 20 Вт, согласно слухам. На данный момент модели iPhone поддерживают проводную зарядку мощностью до 27 Вт и беспроводную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт.

Ожидается, что аккумулятор iPhone 16 будет иметь обновленный корпус из нержавеющей стали, который позволит увеличить плотность энергии, что в конечном итоге приведет к увеличению плотности энергии до 10 процентов. Это может привести к увеличению срока службы батареи, но эта функция вряд ли будет доступна для всех моделей iPhone 16.

Законодательство ЕС требует от производителей смартфонов создавать аккумуляторы, которые могут быть заменены владельцами с использованием легкодоступных инструментов, и Apple должна будет внедрить поддержку к 2025 году.

Цена

Цены на компоненты для стандартных моделей iPhone 15 достигли рекордного уровня, увеличившись на 16 процентов по сравнению с моделями iPhone 14.

Apple компенсировала увеличение производственных затрат для линейки iPhone 15, но компании может потребоваться увеличить цену при запуске iPhone 16, чтобы избежать негативного влияния на общий доход.

Дата выхода iPhone 16

Apple Intelligence, одна из ключевых функций iOS 18, не будет готова к запуску при выходе iOS 18 в сентябре. В прошлом Apple откладывала новые модели iPhone до готовности важных программных функций, но у компании нет планов откладывать модели iPhone 16.

Apple Intelligence будет выпущена в обновлении iOS 18.1, которое, вероятно, выйдет в октябре.

Массовое производство OLED-панелей для моделей iPhone 16 началось по мере подготовки Apple к запуску новых устройств в сентябре. Samsung Display поставит около 80 миллионов OLED-панелей, а LG Display - около 43 миллионов.

Будущие функции iPhone

Технология ProMotion, добавляющая частоту обновления до 120 Гц на дисплей iPhone, ожидается в стандартных моделях iPhone начиная с 2025 года. До 2025 года ProMotion будет ограничена более дорогими iPhone Pro.

iPhone 17 Pro Max, который появится в 2025 году, может быть оснащен 48-мегапиксельным телеобъективом, оптимизированным для гарнитуры Vision Pro.

Эта информация исходит от аналитика Джеффа Пу, который не предоставил подробностей о том, как он может взаимодействовать с Vision Pro. Пу также считает, что iPhone 17 Pro будет включать разработанный Apple чип Wi-Fi 7.

Ранее ходили слухи, что модели iPhone 16 Pro могут использовать технологию встроенного в дисплей датчика Face ID, но обновленная информация предполагает, что встроенный в дисплей Face ID появится не ранее 2025 года или позже.

Ожидается, что iPhone 17 2025 года будет оснащен улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, которая значительно улучшит качество изображения и производительность при низкой освещенности.

По слухам, модели iPhone 17 будут включать антибликовый дисплей, который более устойчив к царапинам, чем Ceramic Shield. Говорят, что он имеет "супертвердый" слой, который может выдерживать большее воздействие.

С iPhone 18 в 2026 году Apple, как сообщается, будет иметь как встроенный в дисплей датчик Face ID, так и встроенную в дисплей фронтальную камеру, что потенциально позволит создать дизайн без вырезов для аппаратного обеспечения камеры. Это станет первым полностью дисплейным дизайном.