iPhone 16 Pro и iPhone 14 Pro: основные отличия, о которых вы должны знать

Дизайн

Ожидается, что дизайн iPhone 16 Pro будет относительно значительной эволюцией по сравнению с iPhone 14 Pro, повторяя титановый корпус и слегка закругленные края, представленные в моделях iPhone 15 Pro в прошлом году.

iPhone 14 Pro

Корпус из хирургической нержавеющей стали

Глянцевая рамка с квадратными краями

Переключатель “Звонок/Без звука”

Тепловая конструкция с медным радиатором и корпусом батареи из черной фольги

Порт Lightning

Цветовые варианты: Space Black, Silver, Gold и Deep Purple

iPhone 16 Pro

Корпус из аэрокосмического титана

Матовая рамка с изогнутыми краями

Кнопка действия

Новая конструкция системы охлаждения с графеновым радиатором и металлическим корпусом аккумулятора

Более ремонтопригодная конструкция

Порт USB-C

Цветовые варианты: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium и Desert Titanium

Размеры

Чтобы разместить более крупные дисплеи, обе модели iPhone 16 Pro, по слухам, вырастут в высоту и ширину. Помимо прошлогоднего увеличения глубины, устройства должны быть значительно больше, но с заметным снижением веса благодаря использованию титанового корпуса.

‌iPhone 14‌ Pro

7,85 мм глубина

iPhone 14 Pro: высота 147,5 мм

iPhone 14 Pro Max: высота 160,7 мм

iPhone 14 Pro: ширина 71,5 мм

iPhone 14 Pro Max: ширина 77,6 мм

iPhone 14 Pro: вес 206 г

iPhone 14 Pro Max: вес 240 г



‌iPhone 16 Pro‌

8,25 мм глубина (на 0,4 мм толще)

iPhone 16 Pro: высота 149,6 мм

iPhone 16 Pro Max: высота 163,0 мм

iPhone 16 Pro: ширина 71,45 мм

iPhone 16 Pro Max: ширина 77,58 мм

iPhone 16 Pro: вес 194 г

iPhone 16 Pro Max: вес 225 г

Дисплеи

Ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут оснащены более крупными дисплеями по сравнению со своими предшественниками, что позволит iPhone 16 Pro Max стать самым большим iPhone из когда-либо предлагавшихся.

Согласно слухам, также ожидаются улучшения в лежащей в основе OLED-технологии, в дополнение к более тонким рамкам прошлого года, что позволит добиться заметного общего обновления дисплея.

Если iPhone 14 Pro предлагал пользователям 6,1- или 6,7-дюймовый дисплей, то его преемник, iPhone 16 Pro, порадует еще более крупными экранами диагональю 6,3 или 6,9 дюйма. При этом новые модели получат не только увеличенные экраны, но и более тонкие рамки, а также улучшенный OLED-дисплей с более яркой микролинзовой технологией.

Производительность

Модели iPhone 16 Pro, по слухам, принесут значительные улучшения в вычислительной мощности, включая 3-нм чип Apple Silicon и на 33 процента больше памяти.

iPhone 14 Pro оснащен чипом A16 Bionic, изготовленным по 5-нанометровому техпроцессу TSMC "N4P", и 16-ядерным нейронным процессором.

iPhone 16 Pro обещает еще более впечатляющую производительность благодаря новому чипу A18, созданному по улучшенному 3-нанометровому техпроцессу TSMC "N3E". Этот процессор, по слухам, будет значительно быстрее своего предшественника.

Кроме того, iPhone 16 Pro получит более мощный нейронный процессор с увеличенным количеством ядер, что позволит более эффективно обрабатывать задачи искусственного интеллекта. Также ожидается появление выделенного декодера AV1 для улучшения воспроизведения видео.

Что касается оперативной памяти, то iPhone 14 Pro оснащен 6 ГБ, а iPhone 16 Pro, по слухам, получит 8 ГБ. Это позволит запускать более требовательные приложения и игры, а также работать с большим количеством открытых вкладок и приложений без заметных замедлений.

Подключение

Подключение также должно получить значительное обновление на iPhone 16 Pro, усиливая спецификации устройства 5G, Wi-Fi, Thread и Ultra Wideband.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro оснащен модемом Snapdragon X65 5G, обеспечивающим высокоскоростное мобильное интернет-соединение. Для беспроводного подключения используется стандарт Wi-Fi 6.

Кроме того, смартфон поддерживает технологию Thread для создания умного дома и чип Ultra Wideband первого поколения для точного определения местоположения.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro обещает еще более продвинутые возможности подключения. Он будет оснащен более современным модемом Snapdragon X75 5G, который обеспечит еще более высокую скорость передачи данных. Для беспроводного соединения будет использоваться новейший стандарт Wi-Fi 7.

Технология Thread также будет поддерживаться, а чип Ultra Wideband второго поколения позволит определять местоположение устройств с гораздо большей точностью и на большем расстоянии, что особенно полезно для функции Precision Finding для поиска друзей.

Камеры

Модели iPhone 16 Pro, как ожидается, получат ряд существенных улучшений камеры, таких как более крупный основной датчик камеры, 48-мегапиксельный датчик на сверхширокой камере и специальная аппаратная кнопка для фотографии и видеосъемки на боковой стороне устройства.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro предлагает впечатляющие возможности для фото- и видеосъемки. Основная камера оснащена крупной 1/1,28-дюймовой матрицей и высококачественным датчиком Sony IMX-803, что обеспечивает отличное качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности.

Объектив основной камеры состоит из 7 элементов, что позволяет достичь высокой детализации и четкости снимков.

Камера поддерживает съемку 48-мегапиксельных фотографий сверхвысокого разрешения, позволяя запечатлеть мельчайшие детали.

Телеобъектив с оптической стабилизацией изображения второго поколения со сдвигом матрицы обеспечивает плавную съемку видео и четкие снимки при увеличении. Максимальное фокусное расстояние телеобъектива составляет 77 мм, а доступный оптический зум - 0,5x, 1x, 2x и 3x.

Сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2.4 позволяет запечатлеть более широкие сцены. Функция Smart HDR 4 обеспечивает естественную цветопередачу и расширенный динамический диапазон, а портретный режим позволяет создавать профессиональные портреты с размытым фоном.

Ночной режим позволяет делать яркие и детализированные снимки в условиях низкой освещенности.

Для видеосъемки доступна поддержка формата ProRes, позволяющего записывать видео в высоком качестве с широкими возможностями для последующей обработки. Режим действия обеспечивает плавную стабилизацию видео при съемке в движении.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro представляет собой значительный шаг вперед в области фотографии. Благодаря инновационным технологиям и усовершенствованным компонентам, он предлагает пользователям беспрецедентные возможности для создания потрясающих снимков и видео.

Основная камера получила серьезные улучшения. Модель Pro Max оснащена еще более крупным датчиком изображения, что позволяет захватывать больше света и создавать более детализированные снимки.

Оба устройства используют новейшие датчики Sony с улучшенной производительностью в условиях низкой освещенности. Многослойная конструкция датчика, 14-битный АЦП и цифровая регулировка усиления обеспечивают невероятно широкий динамический диапазон и минимальный уровень шума.

Телеобъектив стал еще более универсальным благодаря увеличенному сенсору, сложной оптической системе и модулю автофокусировки со сдвигом сенсора. Это позволяет достичь максимального фокусного расстояния 120 мм и обеспечивает гибкие возможности зумирования от 0,5x до 5x.

Сверхширокоугольная камера получила значительное повышение разрешения до 48 мегапикселей и поддерживает формат ProRAW, позволяющий сохранять максимальное количество деталей для последующей обработки.

Улучшенная производительность при слабом освещении позволяет делать качественные снимки даже в сложных условиях.

Дополнительные функции включают в себя поддержку нового формата JPEG-XL, возможность записи видео ProRes в высоком разрешении и с высокой частотой кадров, а также запись пространственного видео для гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro. Новая емкостная кнопка захвата позволяет быстро и удобно переключаться между режимами съемки.

Аккумуляторы и зарядка

Модели iPhone 16 Pro могут получить существенные улучшения в технологии аккумуляторов и зарядке, оснастив их более емкими и плотными батареями, а также возможностями более быстрой зарядки.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro оснащен литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим достаточную автономность для повседневного использования. Модель iPhone 14 Pro имеет аккумулятор емкостью 3200 мА/ч, а модель iPhone 14 Pro Max - более емкий аккумулятор на 4323 мА/ч. Это позволяет устройству работать дольше без подзарядки, особенно модели Pro Max.

Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью до 27 Вт, а также беспроводную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro предлагает существенные улучшения в области питания и зарядки. Новая технология многослойной батареи позволяет увеличить плотность энергии и, как следствие, увеличить емкость аккумулятора при тех же физических размерах. Это положительно сказывается на времени автономной работы устройства.

iPhone 16 Pro оснащен аккумулятором емкостью 3355 мА/ч, а модель Pro Max - 4676 мА/ч. Это обеспечивает длительное время работы без подзарядки даже при интенсивном использовании.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 40 Вт. Беспроводная зарядка MagSafe мощностью 20 Вт обеспечивает удобство и быстроту зарядки.

Другие особенности и изменения

Одним из главных отличий iPhone 14 Pro от iPhone 16 Pro является поддержка нового набора функций искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro оборудован высококачественным микрофоном, обеспечивающим кристально чистый звук при записи видео, аудиосообщений и во время телефонных разговоров. Система шумоподавления позволяет снизить фоновые шумы и обеспечить четкую передачу голоса даже в шумной обстановке.

Несмотря на свою высокую производительность в других аспектах, iPhone 14 Pro по-прежнему использует стандарт USB 2.0 для передачи данных через порт Lightning. Максимальная скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с.

Смартфон предлагает различные варианты встроенной памяти, вплоть до 1 ТБ. Это позволяет хранить огромное количество фотографий, видео, приложений и других данных без необходимости использования внешних носителей.

iPhone 16 Pro

С iOS 18.1 iPhone 16 Pro получает поддержку Apple Intelligence, которая обеспечивает целый набор эксклюзивных функций на базе искусственного интеллекта. Это может включать в себя улучшенную обработку фотографий, персонализированные рекомендации, более умного голосового помощника Siri и многое другое.

Модернизированный микрофон обеспечивает более высокое качество записи звука, благодаря улучшенному соотношению сигнал/шум. Это особенно полезно при записи видео, аудиосообщений и во время телефонных разговоров.

Кроме того, микрофон стал более водонепроницаемым, что позволяет использовать смартфон в более сложных условиях.

Благодаря улучшениям в аппаратной и программной части, качество звука при телефонных звонках на iPhone 16 Pro стало еще лучше. Это обеспечивает более четкое и естественное общение.

Один из самых значимых апгрейдов - переход на интерфейс USB 3.0. Это означает, что скорость передачи данных увеличилась до 10 Гбит/с, что в 20 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

Это позволит значительно ускорить процесс передачи больших файлов, резервного копирования данных и синхронизации с компьютером.

Новая функция позволяет подключать iPhone 16 Pro к внешним мониторам с поддержкой DisplayPort, что открывает широкие возможности для работы и развлечений. Вы сможете выводить изображение в разрешении до 4K HDR и использовать смартфон как полноценный компьютер.

iPhone 16 Pro предоставляет пользователям еще больше места для хранения данных, предлагая варианты с максимальной емкостью до 2 ТБ. Это позволит хранить огромные библиотеки фотографий, видео, приложений и игр.

Дата выпуска

Ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут представлены на мероприятии Apple в понедельник, 9 сентября. Предзаказы, вероятно, откроются в пятницу, 13 сентября, а запуск состоится через неделю в пятницу, 20 сентября.

Стоит ли обновляться?

iPhone 15 Pro был довольно значительным обновлением по сравнению с iPhone 14 Pro в 2023 году, представив титановый корпус, более тонкие рамки, кнопку действия и порт USB-C.

iPhone 16 Pro будет основан на этих обновлениях, предлагая более крупные дисплеи, кнопку захвата и улучшенные камеры. С вероятностью не менее 60 улучшений, многие пользователи iPhone 14 Pro сочтут обновление до модели iPhone 16 Pro стоящим.