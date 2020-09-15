iPhone 12 буде коштувати як авто або навіть будинок: названа ціна

За даними джерела, ціна iPhone 12 буде варіюватися від 700 до 1400 доларів
Презентація нового iPhone 12 та деяких інших гаджетів має відбутися сьогодні, 15 вересня. І хоча Apple поки не публікувала подробиць про новий девайс, інсайдер під псевдонімом Komiya на своїй сторінці в Twitter опублікував цінну інформацію про вартість новинок від Apple. Скільки буде коштувати новий iPhone і що в ньому очікується нового - читайте нижче.
За даними джерела, ціна iPhone 12 буде варіюватися від 700 до 1400 доларів. Враховуючи, що акаунт інсайдера наповнений різними витоками про різні продукти Apple, цілком ймовірно, що у Komiya є свої джерела всередині компанії. Таким чином, інсайд може виявитися цілком правдивим.
Стільки коштують iPhone 12:
iPhone 12
iPhone 12 Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Фото: Digital Trends
Що нового?
Нові iPhone 12, на думку експертів, виправдовують свою ціну. Як повідомляє аналітик і інсайдер Росс Янг, флагман iPhone 12 Pro Max отримає 6,7-дюймовий екран OLED Super Retina XDR, який забезпечить найкраще зображення. А ось фотокамера буде обмежена 16 МП, але з можливістю запису в 4K з частотою 240 кадрів/с. Крім цього, підтверджена однокристальна платформа Apple A14 і захист від зовнішніх впливів відповідно до ступеня IP68. Були також поліпшені параметри автономності – iPhone 12 Pro Max працює на 2 години довше, ніж попередник.
За інформацією інсайдерів Bloomberg, нові девайси вийдуть у продаж не раніше жовтня.
Що можна купити за ці гроші?
Користувачі мережі вже почали нарікати на те, що в рамках глобальної кризи вартість нових девайсів перевищує очікування. Американці в коментарях до інсайду обмінюються пропозиціями, що можна купити на ці гроші. В Україні за ці гроші можна придбати будинок, автівку або гараж.
На сайтах оголошень в Україні на продаж виставлено понад 1300 будинків, дач і ділянок з будівлями в межах 1400 доларів.
В діапазоні від 700 до 1400 доларів можна придбати старий автомобіль, серед яких також нерозмитнені "евробляхи", включаючи такі моделі, як Ауді А4 і Ніссан Альмера.
Також за вартість нового айфона можна купити місце під бізнес – ціни на кіоски у Києві відштовхуються від 600 доларів.
У Києві також можна купити за ці гроші гараж недалеко від метро.
Раніше ми також писали, що Apple досягла капіталізації у 2 трильйони доларів.