Инвесторы киевского ЖК "Голосеевская Долина" заявили, что из-за действий прокуратуры могут остаться без жилья: что известно

Инвесторы киевского жилищного комплекса "Голосеевская Долина" сообщили, что Киевская городская прокуратура вернула в собственность города 7,7 га земли, где 8-й год строится их жилой комплекс. Из-за действий правоохранителей жители опасаются остаться без жилья.

Как известно, строительство "Голосиевской долины" 8 лет назад начинала компания "Укрбуд". После банкротства компании объект начала достраивать харьковская компания "Строй сити кепитал".

Первое здание на 9 секций почти построено, а первые три секции имеют сертификат о завершении строительства и готовятся к вводу в эксплуатацию.

Из 1500 инвесторов есть те, чьи дома уничтожены полностью, те, кто вынужден был выехать из своих городов из-за проведения там боевых действий, служащих в Вооруженных силах Украины, и даже погибших.

"Я не знаю, кому можно верить…. И можно ли кому-то верить вообще. Пока не знаю, вернусь ли живым с войны, а в это время прокуроры решили забрать жилье у меня и моих детей. 8 лет строительство шло, пережили падение Укрбуда, получили обещание президента, надежду на получение своего жилья, а Киевская городская прокуратура только сейчас решила разобраться, что там с землей", - рассказывает в комментарии Игорь С., военнослужащий.

"В нашей квартире сделано все. Мы осматривали ее, и решили не заходить на ремонт зимой, а подождать весны. Весной 2022 года пришла война в Киев, а весной 2023 года власть просто решила, что мы с мужем инвестировали в воздух… То есть когда давали разрешение на строительство, сертификат готовности дома - КГГА не видели нарушений. И вот сейчас, когда дом готов – рейдерские решили забрать его", - добавляет Оксана Д., мама 3 детей.

В инициативной группе также напомнили, что в 2015 году АТП 13058 подписало договор с ООО "Укрбуд Девелопмент" на строительство на своей территории жилого комплекса на 2250 квартир.

В частности, застройщик должен был построить 5 домов, детский сад, паркинг, панорамный лифт. Власти Киева выдали градостроения, разрешения на строительство первого (9 секций по 22 этажа) и второго (4 секции по 24 этажа) домов.

Впрочем, в 2019 году начались проблемы у застройщика "Укрбуд": 23 строительных площадки по всему Киеву остановились, 13 000 семей оказались обманутыми, потеряли сбережения, не получили квартиры.

В декабре 2019 года президент обещал, что все объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой". В июле 2020 года ЖК "Парковая долина", ЖК "Кристалл хаус" и БЦ "Левел" передали на достройку ООО "Строй Сити" (Харьков).

В июле 2021 года Киевская городская прокуратура подала иск с целью отмены государственной регистрации, расторжения договора аренды земли по АТП по причинам, что якобы целевое назначение земли изменено незаконно.

9 февраля 2023 года Северный апелляционный суд Киева полностью удовлетворил иск прокуратуры.