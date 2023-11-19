Кардио или силовые тренировки: тренер Анита Луценко объяснила, что более эффективно для похудения

Многие люди, которые только начинают заниматься спортом, не могут выбрать для себя формат тренировки - кардио или силовые. Каждый вид имеет свои преимущества и даже эксперты часто спорят, что более эффективно применять.

О том, какие тренировки следует выбрать для похудения, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Аниты Луценко в Instagram .

Что эффективнее - кардио или силовые тренировки

"Что выбрать силовые тренировки или кардио? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, какая у вас цель. Если цель похудеть, тогда нужно еще учитывать, как вы питаетесь. Ведь если вы едите больше калорий, чем тратите, то ни с помощью силовых тренировок, ни с кардио вы не будете худеть. А если будет дефицит калорий, то вы будете терять вес при любых тренировках", - объясняет тренер.

Она добавляет, что если свое питание вы скорректировали, то следует делать силовые упражнения на большие мышечные группы.

"Целесообразно делать упражнения, которые задействуют максимальное количество мышц - выпады, приседания, упражнения на спину. Также можно построить свои занятия так, что вы сначала делаете силовую тренировку, а тогда еще после нее остаетесь на 20 минут на кардио", - советует Луценко.

Или же можно дважды в неделю делать силовую тренировку и дважды - кардио.

"Мой любимый вариант - круговая тренировка. Это когда у вас идет 4-5 упражнений силовых, а тогда 5 минут - кардио. А тогда повторение этого круга. Таких можно сделать 4 подхода, вы будете истощены, энергии потратится много. Так вы точно похудеете", - говорит тренер.

Луценко отмечает, что если у вас цель не похудение, а наращивание мышечной массы или вы хотите увеличить свои показатели силовые, то нужно помнить, что тело нужно развивать разносторонне.

"Важная сила, координация, выносливость и гибкость. Поэтому развивайте все способности одновременно. И я всегда рекомендую делать ориентир не на внешние проявления, а именно на здоровье", - говорит Луценко.

Почему нужно регулярно тренироваться

"Тренировка - это твой путь к саморазвитию и самореализации. Каждый раз, когда ты выполняешь упражнение или поднимаешь вес, ты испытываешь свои границы и доказываешь себе, что ты способна на большее, чем можешь представить. Это процесс, который делает тебя сильнее физически и ментально", - говорит Анита.

Она добавляет, что тренировки помогают развивать дисциплину и выносливость - качества, которые нужны не только на тренировочной площадке, но и во всех сферах жизни. Это требует постоянного усилия, самоконтроля и посильных жертв. Но когда есть результат, это придает уверенности и мотивации достигать еще большего.

"Тренировки помогают выявить свои потенциальные возможности. Когда ты испытываешь разные виды тренировок и упражнений, ты можешь выявить свои сильные стороны", - говорит Луценко.