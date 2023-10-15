Космическое интервью. Астроном Иван Крячко - о внеземной жизни и колонизации Луны и Марса

– Что сейчас изучают в обсерватории?

– Наша обсерватория главная в стране и в отличие от тех, которые действуют при классических университетах, мы изучаем фактически все, что есть во вселенной. Исследуем кометы и солнце - у нас есть солнечный телескоп, который по одной из характеристик входит в 5 лучших в мире вообще. Наши ученые могут в течение 11-летнего цикла солнечной активности наблюдать за светилом, мало кто может это делать с помощью мощных солнечных телескопов. Наши астрономы даже получили результаты мирового уровня.

Также изучаем звезды и галактики, в том числе коричневые карлики. С помощью суперсильных компьютеров наши ученые моделируют процессы слияния сверхмассивных черных дыр. Это важно, потому что при жизни одного человека или даже целого поколения этот процесс не удастся увидеть.

У нас есть специальная станция искусственных спутников Земли, которая позволяет определять, что в недрах планеты - например, как движутся массы. Единственное, чего мы не изучаем - это вопрос космологии. Это о том, как возникла вселенная, что с ней будет дальше. В Украине есть группа ученых, которые этим занимаются, но она работает в Институте теоретической физики. Потому что космология - это больше теория, чем наблюдение, хотя, безусловно, это все касается астрономических наблюдений.

Иван Крячко - заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Недавно в Харьковской области украинцы наблюдали полярное сияние. Почему так произошло и означает ли это, что явление станет привычным для нашего неба?

– Оно случалось и раньше, просто не было такого интереса у украинцев к небу. Он усилился после вспышки болида над Киевом в апреле этого года. С войной люди стали смотреть по-другому на небо.

В Харьковской области полярное сияние появилось из-за большой активности Солнца. Когда на нем происходит взрыв, облако частиц летит в межпланетное космическое пространство. Часть может попадать в магнитосферу Земли, тогда магнитное поле нас защищает и большая часть этих частиц отсеивается. Но в районе магнитных полюсов есть своеобразные воронки, куда эти частицы могут проникать и возбуждать атомы газов, находящихся в атмосфере. И так появляется свечение, которое может простираться вплоть до широты Киева.

Солнце сейчас активно и максимума оно достигнет в 2024 году. Но полярное сияние в Украине не станет постоянным явлением.

– Эта активность Солнца отразится как-то на людях и климате?

– Трудно говорить о том, насколько это связано с климатом и будут ли засушливые годы, но магнитных бурь будет больше, потому что на Солнце будут сильнее вспышки.

Кстати, ученые скептически относятся к постоянным заявлениям в СМИ о том, как бури влияют на людей. Мы всегда приводим пример, когда человек заходит в вагон метро, трамвая или троллейбуса, или находится возле какого-то прибора, где я есть магнит, то там настолько магнитные поля, что они перекрывают те небольшие порции, которые идут от магнитной бури. Грубо говоря, вы переживаете гораздо более сильные магнитные бури в быту.

– В СМИ периодически появляются сообщения о том, что большие астероиды приближаются к Земле. Насколько это опасно и может ли на самом деле произойти катастрофическое столкновение?

– Астрономы говорят, что вероятность этого не нулевая и столкновение может произойти. И это настоящая угроза для Земли. Поэтому астрономы пытаются найти все астероиды, которые потенциально опасны для нас. А это - астероиды, которые пересекают орбиту Земли, проходя менее чем в 7 миллионах километров от планеты. Для сравнения расстояние Земли до Луны - 380 тысяч километров. То есть это достаточно далеко.

Практически все крупные астероиды уже нашли, сейчас идет работа над тем, чтобы обнаружить те, которые размером 40-100 метров и представляют опасность. Для этого созданы специальные службы - астрономические обсерватории, которые в режиме постоянного времени отслеживают их. Автоматические телескопы-роботы находят заблаговременно объекты, которые очень быстро двигаются. Но бывает и такое что, их обнаруживают за 12 часов до того, как астероид пролетит мимо Земли.

Но есть еще одна потенциальная угроза - мы ведь не находимся в Солнечной системе стационарно. Она тоже двигается. Если бы мы вокруг Солнца "катались" и к нам ничего внешне не заходило, тогда мы бы нашли все астероиды и посчитали их орбиты. Но Солнечная система движется в галактике и что может случиться на нашем пути - неизвестно. Потому опасность откуда-то может прийти.

Иван Крячко показывает телескоп обсерватории, на котором раньше наблюдали за небесными телами (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Ученые ищут планеты- двойники Земли. Там может быть жизнь?

– Астрономы пытаются найти планету похожую на Землю, но "родную сестру" еще не нашли. Есть планеты с твердыми поверхностями - то есть экзопланеты, вращающиеся возле других звезд, а не круг Солнца. Но планета похожа на Землю точно есть, и мы ее обязательно найдем. Но вот есть ли уже там жизнь - это более сложный вопрос… Сейчас новые телескопы - Джеймс Уэбб и последующие поколения будут сосредоточивать внимание на этом вопросе.

С 60-х годов есть программа поиска радиосигналов от других цивилизаций, радиотелескопы за этим наблюдают. А есть другой вариант для поиска внеземной жизни - нужно изучать атмосферу других планет. Если мы найдем там газ, который на Земле может появляться только в результате деятельности человека, это может быть свидетельством, что кто-то там есть. Это не будет 100% доказательством, что там есть разумные существа, потому что возможно там происходят какие-то процессы, естественные для этих условий.

Другой вопрос - выявление разумной жизни. Сейчас открыли около 10 тысяч планет, а на самом деле их миллионы в нашей галактике, а во вселенной таких галактик много. Почему же с нами никто не связался за это время? Это так называемый парадокс Ферми.

– А что это за парадокс?

– Американский физик Ферми заметил, что если во вселенной так много планет, то на самом деле у нас должно быть очень много инопланетян - но их нет. Земле около 4,5 миллиарда лет, а есть звезды, которым 10 миллиардов и около них планеты возникли возможно значительно раньше Земли. Соответственно, цивилизации на них могли появиться раньше нашей. Они уже могли бы освоить свою планетную систему и летать между звездами, и к нам прилететь, но их нет. Вот это парадокс Ферми.

– Лично вы верите во внеземную жизнь?

– Я считаю, что там что-то должно быть. Если простая жизнь - то 100%. А почему нет проявлений цивилизации, здесь можно уже гадать. Возможно, продолжительность их жизни и существования коротка. Пожалуй, и земляне сами себя уничтожат, если мы будем так себя вести - с Землей, природой и с человечеством в целом. У нас загрязнена вода и атмосфера. Мы не заботимся об окружающей среде должным образом.

Земля - это замкнутая система. Мы выбрасываем туда какие-то вещества, а потом оттуда берем ресурсы. В атмосфере уже обнаружили микропластик. Это значит, что мы дышим. Мы активно развиваем электронику, но неизвестно, как это может повлиять на нас. На самом деле причин может быть многое, что мы дойдем до этого предела. Но я оптимист и считаю, что разум, если захочет выжить - выживет, но это будет связано с огромными проблемами.

Иван Крячко показывает кратер на Луне, который назван в честь основателя Главной обсерватории Украины - академика Александра Орлова (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– В прошлом году украинская астрофизик Ольга Захожай вместе с немецкими коллегами, проводя исследования в Чили, открыла экзопланету. В Украине есть возможности делать такие открытия?

– Для этого нужны хорошие телескопы. Но надо понимать, что астрономия связана наука во всем мире. Мы не делаем астрономию в Украине отдельно, в Европе или США - отдельно. Все это единое сообщество. Ученые объединяются в группы и работают вместе. В Чили стоят высокотехнологичные телескопы и хорошим научным командам выделяют время на продолжительные наблюдения.

Единственное, что для Украины нужно сделать сейчас - стать членом Европейской южной обсерватории. Потому что построить хороший телескоп очень сложно даже богатой стране. Поэтому 14 европейских стран объединились и создали южную обсерваторию, которую вместе финансируют. И свои телескопы они поставили не в Европе, а в Чили, потому что там лучше небо для наблюдений. Разговоры о вступлении Украины идет, но нужны деньги. Украина является участником ЦЕРНа, который использует большой адронный коллайдер, нужно еще присоединиться к южной обсерватории.

– Китай планирует высадиться на Луну уже к 2030 году. Это реальные планы?

– Да. Китай очень многое делает в области космонавтики. Они создали свою практическую орбитальную станцию, летающую вокруг Земли. Аппаратами они уже высаживались на Луну. Пилотированная экспедиция тоже полетит, только трудно сказать когда. Думаю, что к 2025 году человек снова вернется на Луну, но это будут американцы.

Вообще Луна станет в ближайшее десятилетие темой номер один для космических разговоров. На естественный спутник прибудет не только человек, там еще построят орбитальную станцию. Со временем экипажи будут прилетать туда и из нее будут высаживаться на Луну. И в конце концов на спутнике сделают базу. Это будет форпостом - точкой с которой человечество дальше пойдет к Марсу.

Будет очередная космическая гонка с участием не только Китая и США, но и Индии. Амбициозные планы также у Эмиратов. У этой страны есть космический аппарат вокруг Марса, она планирует автоматическую экспедицию к одному из астероидов.

– У украинцев есть шансы попасть в какие-то космические экспедиции?

– Украина кажется подписала какие-то договоренности об участии в американской программе Артемида, но мы, возможно, что-то будем помогать, но украинец вряд ли полетит в составе экипажа на Луну. Возможно, со временем мы сможем разработать какой-то научный прибор и поставить на определенный космический аппарат. У нас есть лаборатория научного приборостроения, которая производит приборы на заказ европейцев. На орбитальном спутнике, летающем вокруг Марса и изучающем газы в атмосфере, стоит прибор, сделанный у нас в Киеве.

– Илон Маск уже не раз заявлял о своих амбициозных планах колонизировать Марс.

– Это красивые планы, но все то, что человек говорит - это ближе к фантастике. Это красиво звучит, это увлекает, но там очень мало реальных вещей. Надо еще пройти долгий технологический путь - разработать ракетоноситель, космический корабль. Понять, как во время многомесячного полета на Марс на астронавтов повлияет Солнце, как ускорить полет.

Но чисто стратегически - это правильный подход. Если бы человечество развивалось бы как следует и не воевало, а сосредоточилось на правильных вещах - мы бы колонизировали Марс. Думаю, что к середине столетия этого не произойдет.

– Что нужно, чтобы украинская астрономия сейчас активнее развивалась, а Украина тоже могла стать участником космической гонки?

– Надо, чтобы она финансировалась. И второе, что нужно - это молодежь. Возможно, это даже важнее денег. Эти вещи связаны, потому что молодежь, которая придет и не будет получать достойную зарплату, найдет более выгодные условия. А если эти два компонента у нас будут - тогда все будет хорошо.

Украина всегда была мощной страной и в астрономии, и в космонавтике. Мы до сих пор можем производить ракеты, научные приборы и даже космические аппараты. Единственное, чего у нас нет - своего космодрома, но даже это не проблема, потому что может быть воздушный старт. Все упирается в политическую цель.

В начале 2000-х у нас в обсерватории была идея сделать небольшой космический аппарат и запустить его на полярную орбиту Луны, чтобы видеть полюса. В то время этого никто еще не делал. Если бы было определенное политическое понимание, что это нужно сделать, Украина была бы первой. А сейчас Индия уже посадила свой аппарат на Южном полюсе и все эти разговоры стали неактуальными, потому что первенство потеряно.

Астроном показывает на глобусе Луны ту часть спутника, которую никогда не видно с Земли (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– В этом году украинцы над Киевом наблюдали болид, а какие уникальные астрономические явления ждут нас в ближайший год?

– Таких вещей нельзя спрогнозировать. Мы можем говорить только о метеорных потоках, которые традиционно есть летом - это Персеиды, позже - это Ориониды, Леониды, Геминиды. За небом мы наблюдаем, обстановка контролируемая, но чего-то такого супернеобычного мы не предвидим.

– За какими звездами лучше всего наблюдать с территории Украины?

– Если бы мы были на Юге за экватором Земли, то мы бы увидели два ярких пятна - Большое и Малое Магеллановые Облака - это спутники нашей галактики. На небе Украины таких ярких галактик нет, но есть туманность Андромеды - ее можно видеть невооруженным глазом, хоть она не так впечатляет, как Магеллановые Облака. У нас можно увидеть много созвездий, есть такие, что не заходят - та же Большая Медведица, она на нашем небе в любое время года.

Сейчас есть так называемый летне-осенний треугольник - это звезды из созвездия Орла, Альтаир Вега из созвездия Лиры и Денеб из созвездия Лебедя. Далее есть созвездие Пегаса и созвездие Андромеды. А зимой выйдет небесная группа во главе с Орионом. Это очень яркое созвездие, которое поражает. Если сравнивать с Югом, то относительно звезд, наше небо ярче.

– Недавно украинцы активно обсуждали информацию, что NASA добавили 13-е созвездие к Зодиаку и из-за этого вроде бы как изменятся все знаки гороскопа.

– К сожалению, информация очень искажена. NASA на самом деле никуда ничего не вносило. Они говорили о том, что есть 13-е созвездие, через которое проходит годовой путь Солнца. Светило проходит круг на небесной сфере, который еще называют эклиптикой, и действительно пересекает 13 созвездий.

На самом деле есть дискуссия, сколько же есть зодиакальных созвездий? Правильный ответ - 12 и знаков Зодиака тоже 12. 13-е не относится к Зодиакальным, хотя оно лежит на эклиптике. Поэтому ничего не изменилось в плане астрологии - пусть люди успокоятся, их знаки никуда не делись. Хотя астрология - не наука.

Объяснить, почему Змееносец не стал зодиакальным знаком - просто. Это деление созвездия происходило около 2 тыс. лет назад. Змееносец хоть и большое по площади созвездия, но оно слабо и не имеет ярких звезд. А рядом с ним выразительный Скорпион со звездой Антарес - соперником Марса красного цвета. А с другой стороны - Весы. Они хоть и не очень яркие, но фигура выразительна. А вот Змееносец - нет, поэтому его обошли вниманием.

Иван Крячко отмечает, что для развития украинской астрономии нужно финансирование и молодые ученые (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Есть теория сговора о том, что американцы на самом деле не высаживались на Луну. Это абсурдное предположение?

– Люди, которые в это верят, не учитывают аргументы. Им как горохом о стену. Это еще одна категория сторонников теории, что Земля имеет плоскую форму. То, что люди были на Луне, подтверждает многое. Сейчас к спутнику летают аппараты и фотографируют поверхность с довольно высоким разрешением. Так вот, места посадок мобильных аппаратов и следы от электромобилей астронавтов - это все еще видно. Все эти следы остались.

А еще в Советской армии прослушивали все разговоры, когда американцы запускали свои космические аппараты. Это все отслеживали спецслужбы, фиксировали все старты ракет. Поэтому то, что американцы были на Луне - правда.

– Украинцы часто фантазируют об астероиде, который мог бы стереть Россию с лица Земли. Теоретически такое может произойти?

– Может. Тунгусский метеорит в 1908 году упал в Сибири, где безлюдная территория и тогда повалило очень много деревьев. Но посчитали, что если бы он залетел на 2 часа раньше или позднее (здесь уже не помню), он упал бы в районе Санкт-Петербурга, это была бы просто катастрофа.