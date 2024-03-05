Instagram и Facebook не работают: почему и как на это реагируют пользователи

У Instagram и Facebook произошел масштабный сбой 5 марта. Пользователи по всему миру не могут войти в мобильные приложения и на сайты социальных сетей.
РБК-Украина (проект Styler) попыталось выяснить причину глобальной ошибки и показывает, как пользователи реагируют на проблему.
Ресурс Downdetector, отслеживающий сбои по всему миру, показывает десятки тысяч сообщений о неисправностях Instagram, Facebook и Messenger, управляемых Meta.
Чаще всего пользователи с 17:00 по киевскому времени жалуются на проблемы с обновлением новостной ленты и на вход в приложения.
"И мобильное приложение, и сайт вышли из системы, и я не могу изменить свой пароль. Я думал, что меня сломали", - написал один из пользователей в ленте комментариев Downdetector.
Интересно, что WhatsApp, также принадлежащий Meta, работает в обычном режиме.
Сотни тысяч пользователей интернета ринулись в конкурирующую социальную сеть Twitter (X). Одни это делают, чтобы выплеснуть свой гнев, другие - для того, чтобы высмеять проблему в мемах.
Реакция пользователей соцсетей на масштабный сбой (скриншоты)
Официальных сообщений от разработчиков о причинах сбоя пока нет.
В Twitter люди выражают обеспокоенность, что технические проблемы являются результатом кибератаки или того, что их аккаунты похитили.
Также в сети предполагают, что причиной может стать атака российских хакеров.
Отметим, что пользователи продуктов Meta очень редко сталкиваются с такими серьезными проблемами.
Надеемся, техническая команда будет отчаянно пытаться как можно скорее исправить сбой.
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