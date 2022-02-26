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Instagram почав "мітити" акаунти пропутінських ЗМІ

Автор: Styler

У Instargam акаунти російських пропагандистських засобів масової інформації тепер позначаються спеціальною плашкою, яка говорить про те, що вони працюють на Кремль.

На це звернув увагу у своєму Telegram-каналі Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Спасибі Марк Цукерберг! Пропагандистські ЗМІ РФ тепер мають плашку в Instagram, що управляються державою", - написав міністр.

Для прикладу він показав сторінку "РИА Новости". У профілі наразі зазначено, що "це видання контролюється державою Росія".

Зазначимо, що такими плашками позначені Instagram-акаунти інших пропагандистських ресурсів.

Нагадаємо, що сьогодні в Росії відключили Twitter.

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