Беременная иностранка хотела вывезти обнаженного украинца в Венгрию: очень странное видео

Детали инцидента

Известно, что перевозила его гражданская беременная жена-иностранка.

Вероятно таким способом женщина пыталась незаконно вывезти мужчину из страны.

Однако одним правонарушением пара не ограничилась, ведь еще устроили скандал на границе. Поэтому унимать их пришлось сотрудникам полиции.

На решение правоохранителей эвакуировать автомобиль BMW женщина реагировала разносторонне - сначала бросалась под колеса, а затем убегала "куда глаза видят".

В частности, женщина села за руль и протаранила шлагбаум.

Женщине угрожает уголовная ответственность, а мужчина сейчас находится в пункте временного содержания.