Вагітна іноземка хотіла вивезти оголеного українця в Угорщину: дуже дивне відео

Деталі інциденту

Відомо, що перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка.

Ймовірно таким способом жінка намагалась незаконно вивезти чоловіка з країни.

Однак, одним правопорушенням пара не обмежилася, адже ще й влаштували скандал на кордоні. Тому вгамовувати їх довелося співробітникам поліції.

На рішення правоохоронців евакуювати автомобіль "BMW" жінка реагувала різнобічно - спершу кидалася під колеса, а потім втікала "куди очі бачать".

Зокрема, жінка сіла за кермо та протаранила шлагбаум.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік зараз знаходиться у пункті тимчасового тримання.