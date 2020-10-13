Іноземка з підробленим паспортом намагалася вивезти трьох дітей з України

Невідома особа намагалася викрасти дітей з підробленим паспортом (Колаж РБК-Україна)

Жінку з дітьми і підробленим паспортом затримали в аеропорту Львова

Невідома жінка спробувала викрасти трьох дітей і вивезти їх з України з підробленими документами. Іноземку затримали при спробі посадки на авіарейс "Львів-Стамбул" у Львівському аеропорту. Разом з жінкою було троє малолітніх дітей – 2014. 2016 і 2018 років народження.

Жінку з підробленими документами виявили під час оформлення на рейс. Прикордонники у Львівському аеропорту побачили, що її паспорт підроблений і в ньому замінені сторінки з установчими даними. Подробиці розповіли у пресцентрі Державної прикордонної служби.

Після затримання невідома повідомила, що є громадянкою Киргизстану і їй 24 роки. За словами затриманої, вона прибула у Львів близько року тому. Документи вона втратила, але батьки зробили їй паспорт в Киргизстані та вислали в Україну. Однак прикордонники з'ясували, що проблема в іноземки не тільки в паспорті. По базі даних немає інформації про те, що ця жінка перетинала кордон України раніше.

"Зараз "леді Ікс" затримана і її доставили в пункт тимчасового утримання. Діти перебувають з нею", - сказано в повідомленні.

Особу затриманої та всі обставини її в'їзду в Україну на цей момент з'ясовують. Також перевіряють інформацію про її дітей. За фактом використання підроблених документів у Національну поліцію направили повідомлення про виявлення ознак злочину за статтею 358 КК України (Підробка документів).

Невідома жінка намагалася виїхати з України за підробленими документами з трьома дітьми

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