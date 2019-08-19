Іноземець викрав українку і вивіз за кордон: деталі злочину під Житомиром

Іноземець викрав 25-річну громадянку України і вивіз її за кордон. Про це розповіли в прес-службі поліції Житомирської області.

Інцидент стався в Коростені Житомирської області. Як повідомили в поліції, 25-річна жителька Коростеня познайомилася з 45-річним іноземцем в кінці 2018 року. Деякий час вони спілкувалися, а потім дівчина вирішила розірвати стосунки і поїхати у Київ, щоб заробити.

Однак чоловікові це не сподобалося і на початку липня він приїхав разом з другом в будинок матері дівчини. Вони почали катувати жінку, щоб з'ясувати нове місце проживання дівчини, а потім змусили зателефонувати доньці і викликати її додому.

Коли дівчина повернулася додому, чоловік почав з допомогою погроз вимагати, щоб вона разом з ним і його другом покинула територію України і поїхала в його країну. В іншому випадку чоловіки пригрозили вбити її матір.

Налякана дівчина погодилася на всі їхні вимоги і перетнула кордон разом з другом екс-коханого. Після цього мати дівчини відпустили, а саму постраждалу забрали з собою.

На початку серпня вона змогла вирватися з рук викрадачів і повернутися в Україну. По поверненню вона відразу звернулася в поліцію. Як тільки екс-коханий знову почав її переслідувати, його затримали. При арешті у нього було виявлено зброю.

Коростені іноземець викрав українку і погрожував її матері (фото: Національна поліція)

Поліція на даний момент розшукує його друга, який також брав участь у викраданні і допомагав готувати друге викрадення громадянки України. Відкрито справу за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 2ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Чоловікам, які організували викрадення українки, загрожує тюремний строк від 8 до 15 років.

Фото: Національна поліція

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