Инна Мирошниченко посветила стройной и подтянутой фигурой в купальнике (фото)

Так, Инна преимущественно публикует в своих соцсетях фотографии с детьми. На этот раз она решила показать, как проводит время без них и разнообразит свою рутину.

"К вопросу, как я наполняюсь и есть ли у меня время на себя. Очевидно, что есть. Потому что я у себя одна. И настроение в семье держится на женщине. Если сломаюсь, то сломается все", - написала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко показала, как отдыхает без детей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Также она сказала, что решила с мужем в следующем году приобрести себе сапы, чтобы отдыхать на водоеме с соседями.

"Было решено купить сапы на следующий год и ходить так чуть ли не каждое утро. С соседями. Встречать рассветы, искать приключения", - отметила блогерша.

Инна Мирошниченко показала, как отдыхает без детей (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Напомним, звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марка.

В прошлом году они усыновили 3-летнего мальчика Марселя, а недавно удочерили 8-летнюю девочку Ангелину.