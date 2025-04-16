Инна Белень ответила на громкие заявления блогерши Мандзюк про отношения с "Холостяком" Тереном

Что Белень ответила Мандзюк

После выхода интервью Белень никак не отреагировала на слова Мандзюк ни в Telegram, ни в Instagram. Тогда подписчики Инны начали задавать ей вопросы напрямую в комментариях под одной из публикаций:

"Кто зашел глянуть, есть ли уже реакция на слова Мандзюк?" - написала одна из подписчиц в Telegram-канале

"Так ответ будет или нет? На слова Елены?" - не унималась вторая.



Подписчицы Инны Белень попросили ее прокомментировать интервью Мандзюк (скриншот)

"Я не уделяю внимание вымышленным историям людей, с которыми не знакома лично", - ответила Белень.



Инна Белень ответила на скандальные заявления блогерши (скриншот)

Подписчица под именем Алина отметила, что не понимает, кому верить - словам Мандзюк или Белень. Инна кратко ответила, что не смотрела интервью и ей это не интересно.

"Вы от меня требуете ответ. Я эту новость не смотрела, мне не интересно. Кому из нас тогда это нужно?" - отметила Инна.

"Никто не требует. Просто разве вам не интересно, что вас обливают грязью и ложью. Если это выдуманная история", - не унималась подписчица.

"Я реагирую только на реальность, а не на фантазии. Не интересно", - ответила ей Инна.



Инна пообщалась с подписчиками (скриншот)

Затем эта же подписчица поставила еще несколько провокационных вопросов. На что Инна достаточно категорично ответила, что не ведется на провокации.

"Вы не знаете, как работает шоу-бизнес, я тоже. А они люди бывалые. Поэтому закрываем эту тему, потому что вы засланный казачок, а я на провокации не ведусь", - отметила Белень.



Инна Белень ответила подписчице (скриншот)

Что сказала Мандзюк в скандальном интервью

Блогерша, которая является близкой подругой ветерана войны и главного героя шоу "Холостяк-13" Александра Терена, в интервью Алине Доротюк заявила, что между Инной и холостяком не было настоящих отношений и соответственно расставания, которое тяжело переживала Инна. А Белень в свою очередь очень хорошо сыграла свою роль - роль жертвы.

Что известно про отношения Инны и Терена

Последний сезон "Холостяка" закончился в декабре 2024 года. В финальном выпуске Александр выбрал волонтера и переводчицу с немецкого языка Инну Белень. Во время постшоу пара подтвердила, что они вместе.

Однако уже в январе 2025 года пара публично поссорилась из-за интервью Белень Славе Демину. В нем она вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на родной язык. Терен не согласился с такой позицией.

В феврале пара объявила, что они не вместе. Их расставание сопровождалось бурными обсуждениями в сети и взаимными претензиями.



Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)