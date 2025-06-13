Инна Белень после "Холостяка" сделала "пластику" груди и подбородка

Победительница 13-го сезона "Холостяк" Инна Белень, которая ранее показала фото из больницы , рассекретила, что сделала две пластических операции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Почему Инна Белень сделала пластические операции

В Stories Белень рассказала, что решилась на "пластику" груди из-за того, что в юности она резко набрала 10 килограммов, а потом их сбросила.

"Гормональный сбой, стресс перед поступлением, первый сексуальный опыт, и тело мгновенно отреагировало. Плюс 10 кг буквально за короткий промежуток времени", - отметила Инна.

Инна Белень рассказала про "пластику" (скриншот)

Также она показала честные фото, где она сильно поправилась. Сбросить эти килограммы ей удалось легко, однако от этого очень сильно пострадала грудь.

"Когда теряешь 10 кг, из пышной и подтянутой груди выходит форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгалтера. И если добавить историю со сколиозом - все усложняется. Грудь не только потеряла форму, но и стала ассиметричной", - подчеркнула Инна.

Белень рассказала, как набрала 10 кг (скриншоты)

Также она рассказала, что разница между ними была в один размер.

"Когда минус 14 кг за короткое время - грудь не худеет, она сползает. И нет, это не имеет красивого вида. Поэтому сделала. И довольна. Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной", - честно рассказала она.

Белень показала, как изменилась (скриншот)

"Обожаю свое тело, но ни спортом, ни питанием грудь не подтянешь, к сожалению. А я хочу ходить без бюстгальтера. Я хочу гулять по квартире голой и кайфовать от своего тела", - поделилась Белень.

Инна Белень рассказала про "пластику" (скриншот)

А в день операции победительница "Холостяка" решилась на еще одно изменение - пластическую операцию на подбородке.

Белень сделали сразу две операции (скриншот)

"Приехав в больницу, я ошарашила всех. Я попросила позвать еще одного хирурга, потому что решила - будет еще одна операция. Мышцы шеи в постоянном напряжении. Это создает "балласт". Это некрасиво. Это выглядит как второй, третий подбородок. Ботокс, липолитики, массажи, дефицит калорий - не помогают", - подчеркнула Белень.

Белень сделали сразу две операции за один раз (скриншот)

Напомним, девушка засветилась в последнем сезоне романтического реалити "Холостяк" с ветераном войны Александром Будько - "Тереном". Однако пара практически сразу после окончания проекта распалась.

Сейчас Белень в новых отношениях. Однако своего избранника она скрывает от общественности.