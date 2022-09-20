Ингулец стал красного цвета: последствия ударов россиян по дамбе Кривого Рога показали на фото

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по критической инфраструктуре Кривого Рога на прошлой неделе, и под обстрелы захватчиков попала дамба на реке Ингулец, что привело к временному подтоплению некоторых районов города. Сама вода в реке стала красно-коричневого цвета.
Как теперь выглядит река Ингулец, и какие последствия российского ракетного террора Кривбаса - читайте в материале ниже.
После ударов войсками РФ крылатыми ракетами "Кинжал" и "Искандер" 14 и 15 сентября по гидротехническим сооружениям Кривого Рога была повреждена дамба и зафиксировано разрушение гидротехнического защитного сооружения Карачуновского водохранилища.
Уровень воды в реке Ингулец поднялся в некоторых местах, в Кривом Роге произошло определенное подтопление домов в ряде районов города.
Работники ГСЧС и аварийных служб ликвидировали последствия, и по данным на 17 сентября на всех участках Ингульца уровень воды уже не превышал критических меток, вода сходила по всей территории.
Что касается самой реки около Кривого Рога, то она окрасилась в красный и коричневый цвет. Местным жителям, которые рыбачат на Ингульце, приходится ловить рыбу именно в такой воде.
Соответствующее фото опубликовал журналист Стас Козлюк в своем Twitter. Он отмечает, что хотя вода после вражеских атак дамбы на Ингульце уже опустилась в городе, "проблем возникла гора".
"А вот вам картинка. Ничего необычного. Просто местные ловят рыбу в красной реке. Им ок", - подписал Козлюк снимок.
Люди рыбачат на Ингульце в красной воде (фото: twitter.com/ReporterTired)
Обратим внимание, что в Государственном агентстве водных ресурсов Украины на прошлой неделе рассказали, что были взяты образцы воды для оперативного измерения в лаборатории. Отмечается, что ситуация на реке Ингулец контролируемая.
"Пробы отобраны в наиболее доступных местах - 2, 5 и 30 км ниже ГТС Карачуновского водохранилища по течению г. Ингулец. В местах отбора проб наличие воды красного оттенка не наблюдалось", - информировали в агентстве на странице в Facebook 16 сентября.
Вот как объяснили в Госводагентстве ситуацию с изменением цвета воды в реке после сообщений местным СМИ, что восстановительных работ используется бут, суглинок и щебень.
"Потенциальной причиной такой окраски реки Ингулец является наличие в вышеупомянутых материалах, почве и породах руд природного минерала для данной территории "гематита" или другими словами "кровавого камня"", - говорится в заявлении агентства.
Так, после ракетных атак российских захватчиков по Криворожскому району и дамбе в прессе появились такие фотографии покрасневшего Ингульца.
Вода в реке Ингулец стала красно-коричневого цвета (фото: 1kr.ua / dp.suspilne.media)
Напомним, 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Целью оккупантов стали гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.