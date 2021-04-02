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Інфраструктурну програму Байдена порівняли з українським "Великим будівництвом"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 09:30
Інфраструктурну програму Байдена порівняли з українським "Великим будівництвом" Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Styler

Президент США Джо Байден представив план по залученню інвестицій у різні інфраструктурні проекти об'ємом від $2 трлн. Це будуть найбільші інвестиції в американські робочі місця з часів Другої світової війни.

Про це повідомив Юрій Голик Facebook.

За його словами, останнім прикладом таких великих вкладень в інфраструктуру США була програма розвитку системи автомагістралей між штатами в 50-х роках минулого століття.

Як зазначив Голик, план Байдена схожий на програму президента України "Велике будівництво". "Велике будівництво крокує по планеті", - написав він.

План Байдена передбачає:

  • Модернізувати понад 32 000 км залізниць і близько 10 000 мостів, на це виділять $621 млрд.
  • Замінити 100% свинцевих труб і комунікацій в країні, на що виділять $111 млрд.
  • Розвинути широкосмуговий інтернет - $100 млрд.
  • Оновити електромережі - $100 млрд.
  • Виділити на підтримку літніх людей та людей з інвалідністю - $400 млрд.
  • Виділити на підтримку промислового сектора - $300 млрд.
  • Виділити на ремонт і будівництво доступного житла - $213 млрд.

Білий Дім очікує, що така стратегія допоможе створити "сильну, незламну, інноваційну економіку у світі" і "мільйони робочих місць з хорошими зарплатами". План планують прийняти вже влітку цього року.

"Чекаю в коментарях адептів теорії, що вкладення держави в інфраструктуру - це зло, в пандемію нічого будувати не можна, ви все брешете тощо", - зазначив Голик.

Як відомо, в рамках "Великого будівництва" у 2020 році в Україні було побудовано або відремонтовано 6500 км доріг, що стало рекордом за час незалежності. У 2021 році буде оновлено таку ж кількість доріг.

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