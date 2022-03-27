Інформаційні кулі для ворога: куди звертатися і як себе убезпечити

Куди відправляти інформацію

Якщо ви побачили окупанта або ворожу техніку, то відправляйте інформацію в чат-бот від Мінцифри – еВорог. Всі повідомлення повинні містити коротку, але точну інформацію.

Якщо ви побачили пропаганду або фейк, то не варто висловлювати своє обурення в розмові зі знайомими. Зробіть свій внесок у боротьбу проти окупанта і відправте цю інформацію в чат-бот Національної поліції StopRussia. Інформацію там оперативно перевірять і передадуть ворожі ресурси на блокування.

Якщо вам потрібно повідомити про порушення прав людини, то вам знадобиться спеціальний чат-бот Warcrime - від Міністерства юстиції України.

Для перевірки сумнівної інформації журналісти створили спеціальний чат-бот "Перевірка". Можна відправляти повідомлення в соцмережах, фото, відеоматеріали та посилання. Кілька кліків і ви зможете дізнатися, наскільки ця інформація правдива.

Як себе убезпечити

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації при РНБО України, при застосуванні чат-ботів потрібно дотримуватися заходів безпеки:

Для забезпечення безпеки видаляйте такі чати після відправки інформації.

На блокпостах тимчасово окупованих територій військові Росії перевіряють особисті речі українців, у тому числі смартфони.

Звертаємо увагу, що окупанти можуть перевіряти та ваші месенджери.

Ворог уважно стежить за новими програмами, що допомагають дізнатися, де була розміщена інформація про місцезнаходження російської зброї та техніки.

Будьте уважні та не забувайте заздалегідь видаляти чати!

Таким чином ви збережете своє життя і життя своїх близьких, коли будете допомагати ЗСУ.

Кращий національний опір - безпечний національний опір!