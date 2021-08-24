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Лікарі з'ясували, які хвороби можна визначити по запаху

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Вівторок 24 серпня 2021 19:51
Лікарі з'ясували, які хвороби можна визначити по запаху Колаж РБК-Україна: лікарі з'ясували, які хвороби можна визначити по запаху
Автор: Світлана Мащенко

Запахи шкірних покривів можуть розповісти про наявність патологій і ряду хвороб, які вимагають звернення до лікаря і відповідного лікування.

Про це розповіла лікар-терапевт і дієтолог Наталія Лазуренко.

Медик нагадала, що саме шкіра є глобальним фільтром, через який наш організм виводить непотрібні речовини. А при певних порушеннях метаболізму, саме цей фільтр може дати зрозуміти, що з організмом щось не так.

Так, накопичення токсичних речовин кето-продуктів проявляється специфічним кислим запахом. Це говорить, що людина вживає багато білкової і жирної їжі.

А кисло-солодкий запах тіла може сигналізувати про розвиток цукрового діабету. Він пов'язаний з процесами розпаду, викликаними порушенням вуглеводного обміну.

За зовнішнім виглядом шкіри також можна судити про ряд змін. У здорової людини шкіра має рівну структуру, акне відсутні. Якщо ж висипання з'явилися, по їх локалізації можна дізнатися, які органи (системи) не в порядку.

"Якщо це нижня частина обличчя, підборіддя, не зайвим буде перевірити шлунково-кишковий тракт. Якщо ми говоримо про нижньощелепну область обличчя - не зайвим буде перевірити статеві гормони", - заявила лікар.

Раніше лікарі також розповіли про найкориснішу ранкову кашу, яка коштує в Україні копійки.

Також ми писали, про що може свідчити неприємний запах з рота. Лікарі перерахували хвороби, які викликають "погане дихання".

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