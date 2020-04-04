Щоб не було інфекційного вибуху: Кличко попередив про заборону їздити на авто в Києві

Карантин у Києві через коронавірус діє по 24 квітня, а обмежувальні заходи в столиці прийняли одними з перших в Україні. Станом на сьогодні в Києві найбільше заражених - вже зареєстровано 195 пацієнтів з COVID-19, а в трьох випадках хвороба призвела до летального результату.

Мер Києва Віталій Кличко впевнений, що введення жорстких заборон на період карантину в місті було правильним кроком, але не виключив, що обмеження можуть посилити ще більше.

Зокрема, голова КМДА допустив повну заборону на пересування приватних автомобілів по дорогах столиці. Про це він заявив в ефірі телеканалу ZIK.

Кличко уточнив, що такий сценарій можливий у разі значного - кратного збільшення числа заражених. За таких обставин, щоб не було інфекційного вибуху з тисячами або десятками тисяч хворих COVID-19, "ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила".

"І може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту", - сказав мер.

При цьому він зазначив, що потрібно сподівається на гарний розвиток подій, але також розраховувати і на поганий, від якого страждають США, Італія та Іспанія.

"І не робити ті помилки, які були зроблені іншими містами та муніципалітетами", - додав Кличко.

Відео: Кличко розповів про можливу заборону пересуватися на авто в Києві на карантині

Нагадаємо, що з 6 квітня в Україні посилюють карантин, і в Кабміні детально роз'яснили нові правила і заборони.