Інфекціоніст розповіла про фатальні помилки при лікуванні COVID-19 в Україні

За словами фахівця, перш за все мова йде про антибіотики, гормони, імуномодулятори та крапельниці.

Булавінова звернула увагу, що при лікуванні COVID-19 в Україні досі приймають велику кількість антибіотиків, які не ефективні при коронавірусі, і від них буде тільки шкода.

Ще однією помилкою інфекціоніст назвала призначення пацієнтам деяких гормонів раніше, ніж потрібно - вони дуже добре працюють при COVID-19, але шкодять, якщо приймати несвоєчасно.

Експерт додала, що часто зустрічаються випадки, коли пацієнту потрібна киснева підтримка, але заходи не вживаються вчасно.

"Дуже багато застосовується засобів з недоведеною ефективністю, які, швидше за все, можуть бути й шкідливими для таких пацієнтів. Це імуномодулятори, псевдопротивірусні терапії, якісь божевільні крапельниці вдома", - сказала Булавінова.

Вона пояснила, що таких пацієнтів з ураженими легенями взагалі не можна капати, інакше "їх можна втопити, в буквальному сенсі".

Булавінова зазначила, що незважаючи на зусилля лікарів в Україні по боротьбі з небезпечним захворюванням, фіксується дуже висока смертність пацієнтів в досить молодому віці.

Тому експерт наголошує на великій важливості дискусії щодо лікування як з боку медичної системи, так і самих інфікованих громадян, які лікуються самі вдома.

Відео: інфекціоніст Катерина Булавінова розповіла про лікування коронавірусу в Україні та назвала поширені помилки