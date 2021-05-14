Инфекционист рассказала о фатальных ошибках при лечении COVID-19 в Украине

По словам специалиста, прежде всего речь идет об антибиотиках, гормонах, иммуномодуляторах и капельницах.

Булавинова обратила внимание, что при лечении COVID-19 в Украине до сих пор принимают большое количество антибиотиков, которые не эффективны при коронавирусе, и от них будет только вред.

Еще одной ошибкой инфекционист назвала назначение пациентам некоторых гормонов раньше, чем нужно - они очень хорошо работают при COVID-19, но вредят, если принимать несвоевременно.

Эксперт добавила, что часто встречаются случаи, когда пациенту нужна кислородная поддержка, но меры не принимаются вовремя.

"Очень много применяется средств с недоказанной эффективностью, которые, скорее всего, могут быть и вредными для таких пациентов. Это иммуномодуляторы, псевдопротивовирусные терапии, какие-то безумные капельницы дома", - сказала Булавинова.

Она объяснила, что таких пациентов с пораженными легкими вообще нельзя капать, иначе "их можно утопить, в буквальном смысле".

Булавинова отметила, что несмотря на усилия врачей в Украине по борьбе с опасным заболеванием, фиксируется очень высокая смертность пациентов в достаточно молодом возрасте.

Поэтому эксперт подчеркивает большую важность дискуссии относительно лечения как со стороны медицинской системы, так и самих инфицированных граждан, которые лечатся сами дома.

Видео: инфекционист Екатерина Булавинова рассказала о лечении коронавируса в Украине и назвала распространенные ошибки