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Комаровський пояснив, як при самолікуванні COVID-19 не загриміти в лікарню

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 07:53
Комаровський пояснив, як при самолікуванні COVID-19 не загриміти в лікарню Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про особливості самолікування COVID-19 і пояснив, як не допустити розвитку ускладнень при хворобі, щоб не допустити госпіталізації.

Про це доктор Комаровський написав на своєму офіційному сайті.

Педіатр зазначив, що при самолікуванні при коронавірусній інфекції за аналогією в ситуаціях з ГРВІ, найголовніше - не допустити згущення крові.

"Є способи для цього, які управляються нами безпосередньо. Найважливіше не допустити згущення крові. Тобто не доводити до дефіциту рідини в організмі та своєчасно реагувати на підвищення температури", - написав Комаровський.

Він пояснив, що бажано багато пити, відстежувати параметри температури і вологості повітря в приміщенні, де ви знаходитесь, і приймати жарознижуючі.

"Це головне з того, що можна зробити в домашніх умовах, щоб не допустити ситуації, коли людині потрібна госпіталізація", - зазначив доктор вищої категорії.

При цьому Комаровський звернув увагу, що тут також є показання до призначення кортикостероїдів, і препаратів, що знижують згортання крові. Протоколи, що дозволяють використовувати ці препарати, є в кожній країні.

"Але це не має відношення до самолікування. Я не маю права рекомендувати вам якісь препарати - антикоагулянти, стероїди... ви що, будете їх самі собі підбирати? З мого боку це буде некоректно - давати такі поради", - пише доктор.

Раніше доктор Комаровський зруйнував популярні міфи з приводу призначення антибіотиків разом з іншими лікарськими препаратами.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський назвав три важливих показники при коронавірусі, які говорять про те, що потрібно в лікарню.

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