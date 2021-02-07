RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Інфаркт в молодому віці: кардіолог назвав три причини

Автор: Світлана Мащенко

Нездорове харчування є одним з головних чинником, що впливають на виникнення інфаркту у молодих людей сьогодні.

Про це сказав лікар-кардіолог Юрій Конєв, пише "РИА Новости".

Популярні новини
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року 06 лютого 2021
У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати 05 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021
Українським водіям хочуть спростити життя: про що мова 03 лютого 2021
У Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження: важить 9 кг і майже не розмовляє 04 лютого 2021
У Києві продають мікроквартиру: унітаз, бойлер і диван - все на 6 кв. м 05 лютого 2021
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться 07 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021

За словами доктора медичних наук, саме шкідлива їжа, якою часто зловживають молоді люди, зокрема, швидкоїжа, сильно підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Експерт при цьому зазначає: найкращий варіант для профілактики утворення атеросклерозу - середземноморська дієта.

"Також варто вживати не менше 400 грамів зелені, овочів і фруктів на добу", - говорить лікар.

Серед інших факторів розвитку інфаркту в молодості спеціаліст виділив такі:

  • малорухливий спосіб життя,
  • порушений режим праці та відпочинку.

Кардіолог вважає, що молоді люди досить часто не сплять (або мало сплять) ночами, а до того ж люблять сходити куди-небудь "відтягнутися".

"Однак саме в темний час доби відбувається вироблення "поганого" холестерину, який як раз і є причиною появи атеросклерозу", - попередив лікар.

Додамо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб серця щороку помирають майже 18 млн людей у всьому світі. При цьому близько 80% передчасним інфарктам можна запобігти.

До речі, нещодавно лікарі розповіли про ознаки, що вказують на проблеми з серцем, за яких потрібно терміново звернутися за медичною допомогою.

Також медики назвали корисний фрукт, який захистить серце і позбавить від депресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України инфаркт
Читайте також
Лікар назвав нетипові симптоми серцевого нападу, які легко не помітити
Вчені навчилися передбачати розвиток інфаркту за кілька років
Прогноз погоди