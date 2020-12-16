Ці симптоми говорять про проблеми з серцем: коли терміново до треба до лікаря

Названі симптоми проблем з серцем (фото: freepik)

Захворювання серця і судин є найпоширенішими у світі, і дуже часто стають причиною передчасної смерті. Лікарі рекомендують уважніше стежити за своїм організмом, щоб вчасно виявляти симптоми серцево-судинних недуг.

Так, кардіолог дала поради, на які сигнали організму варто звернути увагу, пише med2.

Високий артеріальний тиск

Від високого тиску страждає кожна п'ята людина в світі. При підвищеному тиску зростає ризик розвитку інсульту, інфаркту міокарда, серцевої недостатності. Якщо ви відчуваєте проблеми з тиском, зверніться до кардіолога, він допоможе призначити підтримуючу терапію.

Біль у грудях

Хоча біль у грудях може свідчити не тільки про серцеві проблеми, краще проконсультуватися з лікарем, навіть якщо ви ще молоді. Адже сьогодні серцево-судинні хвороби помолодшали і від стенокардії або інфаркту міокарда майже ніхто не застрахований.

Перебої в роботі серця, прискорений або занадто рідкий пульс

При будь-якій з цих скарг зверніться до лікаря, адже це може свідчити про серйозне захворювання.

Запаморочення і непритомність

Втрата свідомості, запаморочення можуть вказувати на аритмію, інсульт, пороки серця, гіпоглікемію. При кожному з цих станів потрібно терміново звертатися за медичною допомогою.

Задишка

Якщо ви задихаєтеся, підіймаючись навіть на другий поверх, а раніше запросто доходили до десятого, це привід задуматися. При задишці, почутті нестачі повітря проконсультуйтеся з кардіологом.

Набряк ніг

Хоча причин для розвитку набряків ніг багато, цей симптом може вказувати на серцеву недостатність, інфаркт міокарда, вади серця, кардіоміопатію, побічну дію ліків.

Підвищений рівень холестерину

Таке відхилення від норми не викликає хворобливих відчуттів, але є причиною інфаркту, інсульту, імпотенції та інших важких захворювань.

Цукровий діабет

Лікарі стверджують, що у пацієнтів з цукровим діабетом в чотири рази вище ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Раніше лікарі назвали найбільш корисний осінній фрукт, який захистить серце і позбавить від депресії.

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