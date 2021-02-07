Инфаркт в молодом возрасте: кардиолог назвал три причины

По словам доктора медицинских наук, именно вредная пища, которой часто злоупотребляют молодые люди, в частности, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт при этом отмечает: самый лучший вариант для профилактики образования атеросклероза - средиземноморская диета.

"Также стоит употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в сутки", - говорит врач.

Среди других факторов развития инфаркта в молодости специалист выделил такие:

малоподвижный образ жизни,

нарушенный режим труда и отдыха.

Кардиолог считает, что молодые люди довольно часто не спят (или мало спят) по ночам, а к тому же любят сходить куда-нибудь "оттянуться".

"Однако именно в темное время суток происходит выработка "плохого" холестерина, который как раз и является причиной появления атеросклероза", - предупредил доктор.

Добавим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, от болезней сердца каждый год умирают почти 18 млн людей во всем мире. При этом около 80% преждевременных инфарктов можно предотвратить.