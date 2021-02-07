Инфаркт в молодом возрасте: кардиолог назвал три причины

Нездоровое питание является одним из главных фактором, влияющих на возникновение инфаркта у молодых людей сегодня.
Об этом сказал врач-кардиолог Юрий Конев, пишет "РИА Новости".
По словам доктора медицинских наук, именно вредная пища, которой часто злоупотребляют молодые люди, в частности, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт при этом отмечает: самый лучший вариант для профилактики образования атеросклероза - средиземноморская диета.
"Также стоит употреблять не менее 400 граммов зелени, овощей и фруктов в сутки", - говорит врач.
Среди других факторов развития инфаркта в молодости специалист выделил такие:
Кардиолог считает, что молодые люди довольно часто не спят (или мало спят) по ночам, а к тому же любят сходить куда-нибудь "оттянуться".
"Однако именно в темное время суток происходит выработка "плохого" холестерина, который как раз и является причиной появления атеросклероза", - предупредил доктор.
Добавим, что по данным Всемирной организации здравоохранения, от болезней сердца каждый год умирают почти 18 млн людей во всем мире. При этом около 80% преждевременных инфарктов можно предотвратить.
К слову, недавно врачи рассказали о признаках, указывающих на проблемы с сердцем, при которых нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Также медики назвали полезный фрукт, который защитит сердце и избавит от депрессии.