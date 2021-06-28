Індійський штам коронавірусу викликає у дітей небезпечний синдром: названі симптоми
Коронавірус небезпечний не тільки для дорослих, але і для дітей. Індійський штам цього захворювання може викликати у дитини мультисистемний запальний процес. В Індії медики почали фіксувати сотні таких випадків.
Про це повідомляє видання УНН з посиланням на The Times of India.
Завідувач педіатричного відділення екстреної допомоги та інтенсивної терапії Інституту медичної освіти професор Джаяшарі повідомив, що мультисистемний запальний синдром у дітей вперше виявили ще рік тому, але зараз таке ускладнення проявляється у дітей все частіше і щодня фіксують все більше випадків. За даними медиків, точної кількості дітей з таким ускладненням зараз немає, але випадків вже сотні.
Лікарі відзначають, що діти легше переносять коронавірус, але після захворювання у них може розвинутися такий синдром. Мультисистемний запальний процес у дітей і підлітків з'являється зазвичай через 4-6 тижнів після одужання.
Які симптоми у мультисистемного запального процесу
Основними симптомами лікарі назвали:
- Підвищення температури
- Лихоманка
- Висипання
- Кон'юнктивіт
- Діарея і блювота
- Низький кров'яний тиск
Медики відзначають, що розвиток цього синдрому може привести навіть до летального результату і лікарі часто плутають його з іншими дитячими захворюваннями.
Коронавірус у дітей і чорний грибок
Як пояснили лікарі, чорний грибок - це важка інфекція, яка викликається групою цвілі мукорміцетів. Виявити їх можна в повітрі, ґрунті або в залишках розпаду органічних речовин. Зазвичай цей грибок вражає носові пазухи, мозок і легені. Найбільше йому схильні люди з супутніми захворюваннями, ті, хто приймає імунодепресанти.
Симптоми чорного грибка:
- Головні болі та припухлість на одній стороні обличчя
- Чорні скоринки в носі
- Затуманений зір або його погіршення
- Задишка, біль у грудях і кашель
Діти можуть заразитися чорним грибком, хоча таких випадків в Індії зареєстровано небагато. У зоні ризику - діти з цукровим діабетом або ослабленим імунітетом. Кілька випадків у підлітків у віці від 11 до 14 років були зареєстровані в Індії. У двох дітей - цукровий діабет.
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