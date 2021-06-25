Заразніше, небезпечніше і легко сплутати симптоми: лікарі зробили попередження про штам Дельта

Штам коронавірусу Дельта , який вже захопив кілька країн, досить небезпечний і непередбачуваний. Про це говорять медики, які вже з ним стикалися або вивчали дані досліджень.

Як розповіла лікар-інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська, цей штам більш заразний і частіше укладає на лікарняні ліжка. Таку заяву фахівець зробила в ефірі " Україна 24 ".

Заразний і швидко поширюється

"15 червня цей варіант "Дельта" в США внесли в список варіантів, що викликають заклопотаність. Це варіанти, які набагато легше поширюються, вони в три рази заразніше, ніж звичайні", - пояснила інфекціоніст.

Вона висловила стурбованість тим, що цей штам може викликати сильне навантаження для медичної системи, оскільки може знадобитися велика кількість госпіталізацій.

За словами Голубовської, сильний спалах захворюваності штамом Дельта спостерігається вже в Росії, тому, що цей вид "вислизає від вакцинального і природного імунітету".

Штам Дельта збиває з пантелику симптомами

Як розповів на брифінгу уряду Великобританії міністр з вакцин Надхім Захаві, у коронавірусу штаму Дельта є абсолютно нові симптоми. Найчастіше пацієнти скаржаться на головний біль, болі в горло і нежить.

І це збиває з пантелику і пацієнтів і лікарів, бо COVID-19 плутають зі звичайною застудою, оскільки основні симптоми коронавірусу – висока температура, сильний кашель, втрата нюху і смаку. Серед інших симптомів штаму Дельта називають також озноб, втрату апетиту і біль у м'язах.

До речі, лікар Тарас Жиравецький зазначив, що в індійського штаму Дельта є ще одна особливості – початок захворювання може мати схожість з симптомами отруєння.

ВООЗ назвав найбільш вразливих і прогнозує хвилю штаму дельти на осінь

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майк Райан заявив, що штам Дельта швидше та ефективніше інших варіантів коронавірусу.

Він буде вражати в першу чергу найбільш вразливих-нещеплених. До осені цей штам може стати домінантним видом COVID - 19 у всьому світі та викликати швидкі спалахи серед не вакцинованого населення.