Інавгурація Байдена: що відбувається перед Капітолієм прямо зараз (відео)

Інавгурація нового президента США Джо Байдена відбудеться в середу, 20 січня. Церемонію вступу на посаду проведуть перед Капітолієм у Вашингтоні о 19:00 за Києвом з урахуванням карантинних правил, тому частину традиційних урочистих заходів цього разу проводити не стануть.

Сьогодні у Вашингтоні у зв'язку з церемонією інавгурації на вулиці міста вивели для охорони громадського порядку близько 25 тисяч солдатів Національної гвардії, у центі були перекриті деякі вулиці, передає CNN.

Так, район навколо Капітолію і Білого дому був оточений парканом та колючим дротом. Транспорт туди не пускають.

Відео: Що відбувається у Вашингтоні перед інавгурації Джо Байдена

При цьому в невеликій зоні навколо перекритих доріг є пункти пропуску для авто, де є можливість заїхати виключно для проживаючих і працюючих всередині зони.

Додамо, що у Вашингтоні тисячі національних гвардійців патрулюють територію Капітолію. Посилення безпеки напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена стало відповіддю на побоювання з приводу подальших атак, подібних нападу 6 січня. ФБР попереджає про плани збройних протестів у всіх 50 штатах і окрузі Колумбія.

Відео: Інавгурація Байдена 20 січня перед Капітолієм

У Вашингтоні посилили антитерористичні заходи у зв'язку з потенційною загрозою пригод в день інавгурації Байдена.

Так, сьогодні Національна алея буде закрита. Не буде публічного параду від Капітолія до Білого дому, а замість цього буде віртуальний парад з участю людей з усієї країни.

Під час інавгурації національний гімн США виконає Леді Гага. Також заплановано виступ Дженніфер Лопес, а в спеціальній телеверсії - замість інавгураційних балів - будуть задіяні актор Том Хенкс, музикант Джон Бон Джові, співачка Демі Ловато й інші зірки.

Відео: Інавгурація Джо Байдена у Вашингтоні 20 січня

Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон приєднаються до Джо і Джилл Байденів сьогодні під час відвідин Могили невідомого солдата.

Відео: Барак Обама прибув з Джо Байденом на Капітолійський пагорб

Треба сказати, що всупереч багаторічній традиції сімейство Трамп не запросило Байденів на ранкове чаювання, і перша леді Меланія Трамп не провела екскурсію по Білому дому.

В Україні церемонію інавгурації Байдена буде транслювати "Суспільне". Захід можна буде подивитися у прямому ефірі на телеканалі, так і приєднатися до стриму на сторінках UA: ПЕРШИЙ в соціальних мережах, а також в мобільному додатку suspilne.tv.

Як повідомлялося раніше, Трамп підставив Байдена в день інавгурації, і змусив новообраного президента самостійно добиратися на церемонію.