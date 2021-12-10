Майно і доходи багатих українців перевірятимуть за новими правилами: кого торкнеться і коли

У Державній податковій службі уточнили у відповіді на запит журналістів, що створення спецпідрозділу для перевірки доходів і майна багатих українців стане можливим тільки після ухвалення Верховною Радою відповідного закону.

Отримавши "добро" від парламенту, відомством "будуть вжиті всі необхідні організаційно-правові заходи, щодо створення зазначеного підрозділу".

Як зазначили в ДПС, в Україні 21 липня набрав чинності закон №1539 "Про внесення змін у Податковий кодекс України та інші закони України про стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет".

Після цього, з 1 вересня, почалася кампанія з "податкової амністії" - тобто одноразове (спеціальне) декларування активів фізосіб у добровільному порядку. Дедлайн для такого подання "нульової декларації" - вересень 2022-го.

У податковій розповіли, що ними вже було створено відповідний структурний підрозділ, що займається "податковою амністією".

Хто в Україні потрапить під непрямі методи контролю за витратами

Тим часом за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українців, які задекларують свої активи в ході "податкової амністії", не торкнуться непрямі методи контролю за витратами і доходами.

"Це не торкнеться 95% громадян України, у яких, умовно кажучи, є 15 тисяч доларів накопичень і звичайна квартира. Навіть якщо вони не можуть пояснити, де вони взяли ці гроші, це їх не торкнеться", - запевнив нещодавно чиновник в інтерв'ю "РБК-Україна".

У Мінфіні уточнили, що нововведення торкнуться тільки тих громадян, які дійсно мають необхідність задекларувати. Зараз це можна зробити, поклавши гроші на рахунок в банк і заплативши 5%, або ж купивши ОВДП з комісією 2,5%.

Очікується, що законопроект з відповідними нормами можуть внести до Ради до кінця 2021-го.

Як працює закон про "нульову декларацію":