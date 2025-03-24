Почему мы до сих пор болеем гриппом в марте и как правильно выбрать противовирусные

‒ Сейчас наблюдаем обострение и гриппа, и ОРВИ, хотя уже, кажется, март, должны были бы эти болезни отступить. Почему сейчас так произошло?

‒ Слово "обострение" не очень не удачное в этой ситуации. А на самом деле всегда февраль ‒ это пик заболеваемости гриппом. Возможно, немножко позже стартовал этот пик. Но в феврале уже тоже был высокий уровень заболеваемости. В принципе, это сезонный подъем заболеваемости. Может раньше что-то начаться, а потом продолжаться, поскольку это не один вариант гриппа циркулирует, а несколько вариантов, они тоже могут меняться.

Кроме того, мы видим большой уровень заболеваемости и респираторно-синцитиальной инфекцией, и большой уровень заболеваемости другими вирусными инфекциями. И здесь много факторов. Во-первых, это после пандемический период и период после длительного карантина, когда не было тренировки иммунной системы и когда не было контактов.

Контактов на самом деле больше, потому что еще есть и посещение укрытия детьми. И это тоже увеличивает количество контактов, облегчает передачу респираторных инфекций в детских коллективах. А соответственно когда болеют дети, они приносят домой инфекцию, болеют взрослые.

Заболеваемость гриппом достаточно характерна для конца зимы и начала весны. Эта волна, она более снижается, я бы сказала. В марте она еще, наверное, продолжится, а в апреле пойдет на спад.

В общем вирус гриппа периодически меняется, поэтому есть подъемы заболеваемости. Ярким примером была заболеваемость пандемическим гриппом H1N1.

‒ А в каких местах мы можем чаще всего заразиться гриппом?

‒ Там, где есть скопление людей и если там есть больные люди. Если несколько больных людей гриппом есть в каком-то коллективе и у них есть выраженные катаральные симптомы, то есть кашель и т. д., они могут распространять этот вирус. Даже в транспорте это возможно, если есть больной человек.

Для больных людей есть рекомендация или быть дома, чтобы не распространять инфекцию, или надевать маску, если приходится выходить из дома. Кроме того, желательно, чтобы все надевали маску, когда идут в медицинское учреждение. Это первое место, где можно заразиться гриппом.

Врач-иммунолог, детский инфекционист Алла Волоха (фото: nuozu.edu.ua

‒ А можем ли предположить, что сезонный грипп может перерасти во что-то более опасное? Как вы считаете?

‒ Все вирусы действительно могут менять свои свойства, но на самом деле грипп меняется чаще всего. Мы знаем, что для него очень характерны изменения поверхностных молекул. Именно поэтому появляются новые вирусы, и каждый год мы их встречаем. Поэтому собственно каждый год у нас новый вариант вакцины. Другие вирусы также циркулируют, они тоже могут меняться, но не настолько и не так часто они меняются, как меняется вирус гриппа.

Когда идут более серьезные изменения его основных молекул, то мы можем видеть пандемический подъем заболеваемости, то есть мы можем видеть пандемии, как была пандемия гриппа H1N1 в 2009 году.

Подобные волны заболеваемости могут случаться раз в несколько десятилетий. И поэтому, например, у людей старшего возраста иногда может быть иммунная память на такие предыдущие серьезные подъемы заболеваемости.

‒ Могут ли возникать какие-то серьезные осложнения вследствие легких вирусных инфекций?

‒ Могут быть серьезные осложнения, когда человек болеет даже легкой вирусной инфекцией. То есть человек может не тяжело переносить сам грипп, но могут возникнуть очень серьезные осложнения.

Например, может возникнуть осложнение в виде пневмонии. Это может быть даже сама вирусная пневмония, вызванная вирусом гриппа, может возникнуть и бактериальная пневмония, могут быть бактериальные отиты, а могут быть миокардиты у пациентов, которые больны гриппом. Или даже энцефалиты могут быть от перенесенного гриппа. Вирусы могут прокладывать дорогу бактериям, и это могут быть довольно тяжелые бактериальные осложнения.

‒ Какая разница между гриппом и ОРВИ, и важно ли это понимать во время лечения?

‒ Не всегда четко можно отличить грипп от другой ОРВИ. Если грипп протекает в более тяжелой форме, это может быть выраженная лихорадка. То есть для гриппа по сравнению с другими ОРВИ все-таки более характерна лихорадка, подъем температуры до высоких цифр.

Но с другой стороны, это может быть признак и другой респираторной инфекции. Очень сложно отличить. Поэтому желательно делать тест на грипп.

Если вся семья болеет гриппом или уже есть кто-то выявленный с вирусом гриппа А или гриппа Б, мы понимаем, что болеют все одновременно. Но если кто-то впервые заболел, может быть непонятно, какие препараты давать, поэтому желательно делать тест, тем более, что это более-менее доступно.

‒ Как правильно выбирать противовирусные препараты? Можно ли это делать, например, без назначения врача?

‒ Желательно не делать это без назначения врача. Кроме того, они есть разные. Самый распространенный и самый актуальный - это Озельтамивир на сегодня. Он изучен также и для детей раннего возраста, если у нас есть необходимость. Но однозначно это должен все-таки решать врач, ведь могут быть определенные противопоказания к тем или иным препаратам.

Есть специфические противовирусные препараты, которые изучены с позиции доказательной медицины и хорошо исследованы, и мы понимаем, что они работают против какого-то конкретного вируса.

Если мы говорим об общем понятии противовирусных препаратов, то некоторые представляют себе общего действия препараты, которые могут стимулировать иммунную систему или интерфероны. Я лично такие препараты не использую в клинической практике и препараты, которые не изучены с позиции доказательной медицины.

‒ Как вы относитесь к народным методам лечения как прием витамина С, чеснока и т. д.?

‒ Это не лечение. Это просто какие-то средства, которые, по мнению людей, могут каким-то образом проявить полезное действие. Некоторые народные средства могут содержать какие-то фитонциды, возможно.

Насколько это серьезное действие чай с лимоном? Наверное, это просто как симптоматическое действие. Я не против витамина С, главное не передозировать, чтобы не было раздражения желудка и обострения со стороны желудочно-кишечного тракта.

У некоторых людей, имеющих, например, хронические гастроэнтериты, чрезмерное употребление того же лука может вызвать обострение. И того же самого, кстати, витамина С, потому что это аскорбиновая кислота.

‒ Какие могут быть риски самолечения?

‒ Анафилактические или аллергические реакции на препараты. Если у человека тяжелое состояние, могут возникнуть серьезные осложнения со стороны этой болезни. Поэтому, смотря, как человек себя чувствует.

Если у него нет тяжелого заболевания и он может сам контролировать свое состояние на симптоматических средствах, то возможно. С другой стороны, если человек не уверен и состояние ухудшается, лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы не пропустить осложнения.

‒ Влияют ли на наше состояние здоровья в долгосрочной перспективе частые перенесенные вирусные инфекции?

‒ Если мы не применяем чрезмерного количества каких-то непонятных средств, каких-то серьезных последствий нет, если это человек, у которого нормально работает иммунная система.

Часто болеют дети респираторными инфекциями. У детей первых пять лет жизни действительно могут быть частые респираторные инфекции. Если они ходят в детский сад, это может быть и 10-15 эпизодов в год на самом деле.

Если они заканчиваются выздоровлением от инфекции, если это не требует применения частой антибактериальной терапии, при этом просто происходит формирование иммунной памяти, созревает иммунная система, и в конце концов ребенок приобретает иммунитет против инфекций.

Если человек часто болеет пневмониями и у него формируются уже необратимые поражения легких, это уже очень не благоприятно. Это может приводить к частым рецидивам, частым обострениям.

Во взрослом возрасте частые респираторные инфекции уже рассматриваются как необычное явление. Тогда возникает вопрос, какой фон у человека, возможно, у него есть аллергия, и она прокладывает дорогу инфекциям, возможно, какие-то другие хронические заболевания, они также нуждаются в дообследовании. Вакцинация против гриппа является рекомендованной, ее стоит делать каждый год перед началом периода сезонных заболеваний (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

‒ Что нам нужно знать о вакцинации от гриппа?

‒ Вакцинация от гриппа на сегодня рекомендуется ежегодно, потому что вирус меняется ежегодно, он меняет свои свойства. И поэтому каждый год могут быть эпидемии, вызванные совершенно новыми вариантами вируса гриппа.

Это на самом деле важно прежде всего для людей из группы риска. Есть несколько категорий. Прежде всего это люди пожилого возраста, после 65 лет, дети старше шести месяцев до пяти лет (это та группа, которая болеет чаще всего), люди с хроническими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом, беременные женщины и медицинские работники.

Поскольку это рекомендованная вакцинация, она осуществляется за собственные средства пациентов. Но это не такие значительные средства, если сравнить с ценой собственного здоровья и затем с ценой лечения осложнений.

Если мы каждый год делаем вакцинацию, то иммунная память лучше тренирована, и эти люди лучше будут потом защищены от гриппа по сравнению с теми, которые один раз сделали, когда прививки против гриппа.

Это никогда не поздно делать, даже во время сезона можно делать. Можно и в марте, и даже в апреле, потому что некоторые могут еще столкнуться с вирусом. Но лучше это делать все-таки в начале сезона, чтобы быть защищенным против гриппа.

После вакцинации через две недели у человека формируется достаточное количество антител для защиты, но это не стопроцентная защита. Часть людей болеет гриппом после вакцинации, но опять же они болеют легче.

‒ Как выбрать вакцину?

‒ У нас есть несколько на рынке. В США на рынке значительно больший выбор вакцин против гриппа. Там есть и живые вакцины против гриппа (то есть с живым ослабленным вирусом гриппа), и неживые.

У нас на рынке только те вакцины, которые содержат некоторые молекулы вируса гриппа, но они защищают. В этом году была четырехвалентная вакцина, то есть она защищала против двух вирусов гриппа А и против двух вариантов вируса гриппа В.

Большой разницы нет, все вакцины одинаково эффективны. Главное ‒ это сделать прививку вовремя.

‒ Меняется ли эта эффективность с годами?

‒ Состав вакцин не меняется каждый год. Хотя иногда мы видим, что несколько лет подряд те же четырехвалентные вакцины могут быть. Несколько лет после пандемического гриппа мы применяли вакцину, которая содержала этот вариант. То есть вирус этот был опасным, он продолжал циркулировать, поскольку он циркулировал, то как раз входил в состав вакцин.

Но в целом все остальные варианты меняются и это отслеживается центрами гриппа, которые есть во многих регионах мира. Они собирают об этом информацию, и та вакцина которая появляется в следующем году уже адаптирована к тем вирусам, которые появились.

Полностью не совпадений вакцины с вирусом практически не бывает, но иногда бывают определенные различия одного из вирусов. Это собственно вирус гриппа А H3N2, он иногда может быстрее меняться и может иметь немножко отличные свойства.

Но те исследования, которые проводились, говорят, что вакцины, которые мы применяем, все-таки достаточно эффективны даже в условиях такой быстрой изменчивости вируса гриппа.

‒ А что касается противопоказаний к вакцинации?

‒ Противопоказанием является анафилактическая реакция на предыдущие дозы вакцин. Других таких серьезных противопоказаний не существует.

Конечно, если острое заболевание у пациента, тяжелая респираторная инфекция, то действительно мы ждем, пока человек выздоровеет. Но даже наличие легкого повышения температуры не является противопоказанием к вакцинации против гриппа. То есть на самом деле они очень и очень ограничены.

‒ Можно ли создать универсальную вакцину против гриппа?

‒ На самом деле над такой вакциной работают уже давно. Мне сложно сказать, насколько быстро она появится и как долго она будет универсальной против всех вирусов гриппа, учитывая такую его изменчивость. Пока сложно сказать.

Она также должна быть безопасной. Я знаю, что работы такие ведутся, действительно есть публикации в литературе, но я не видела еще таких четких данных, чтобы кто-то говорил именно об универсальной вакцине, что она должна появиться. Когда-то она, возможно, будет.

‒ Какие мы можем назвать эффективные методы профилактики сезонных заболеваний, кроме вакцинации?

‒ Сложный вопрос на самом деле. Закаливание, наверное, и ограничение контактов. Соблюдать личную гигиену, потому что вирус передается и через руки. Если мы идем куда-то, где может быть много больных, то лучше надеть маску и это в определенной степени может защитить. А если мы не можем надеть маску, тогда мне сложно сказать насколько мы можем быть защищенными.

И нужно учить детей, чтобы они тоже соблюдали правила личной гигиены и личной защиты, потому что это защита и от других вирусов в том числе. А пока вакцинация остается основным и надежным способом защиты.