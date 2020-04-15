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Імунолог назвав категорію людей, схильних до зараження коронавірусом

STYLERЖиття    15.04.2020 - 14:42
Імунолог назвав категорію людей, схильних до зараження коронавірусом
Коронавірус вражає людей з алергіями (Колаж РБК-Україна)

Лікар-імунолог розповів, що алергіки можуть частіше хворіти коронавірусом

Коронавірус у світі інфікував понад два мільйони мешканців. Інфекція продовжує поширюватися, попри карантин, який вводять багато країн. Крім літніх людей з хронічними захворюваннями, Covid-19 часто вражає людей з алергіями. Про це проінформував лікар-імунолог Олег Назар.

Річ у тому, що у алергіків вразлива слизова і вони мають більший шанс захворіти.

"У осіб, які мають сезонну алергію, коли уражається слизова оболонка, більше шансів захворіти і більше шансів, що розвинуться важкі ускладнення. Оскільки запальний процес вже є, а додаткова вірусна інфекція ускладнює ситуацію", – сказав Олег Назар "Обозревателю".

У людей з алергічними реакціями великі ускладнення можуть викликати респіраторні захворювання, грип та різноманітні інфекції.

Нагадаємо, що в зоні ризику захворіти коронавірусом люди з такими хронічними захворюваннями, як серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, захворювання легень, хронічна ниркова недостатність, рак, хвороби з імунодефіцитом або ті, в яких задіяна імунна система і потребує постійної корекції.

Як ми раніше писали, у МОЗ розповіли, від яких ускладнень від коронавіруса помирають українці.

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