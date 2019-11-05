Імунітет не допоможе: Супрун попередила українців про "хитрощі" кору

Уляна Супрун настійно рекомендує вакцинувати себе і своїх дітей проти кору і привела для цього ще одну причину - згідно з недавнім дослідженням вірус кору може викликати так звану "імунну амнезію". Колишня керівниця МОЗ України зазначила на своїй сторінці в Facebook, що імунітет людини може "забути", як боротися з новими інфекціями навіть у тих випадках, коли хвороби вже були раніше і вам колись робили від них щеплення.

Фахівці вивчали імунну систему 77 невакцинованих дітей до і після хвороби на кір. Результати показали, що цей вірус вражає імунні клітини, в тому числі Т- та В-клітини пам'яті, які відповідають за набутий імунітет.

"Кір викликав втрату від 11 до 73% загального титру антитіл у дітей, але у всіх по-різному. 12 з 77 дітей втратили понад 40% антитіл, 20% дітей з тяжкою формою перебігу хвороби втратили понад 50% антитіл, у деяких випадках цифра сягала 70%", - йдеться у публікації.

Вакцини від кору в Україні - Супрун дала поради (фото: РБК-Україна)

Що викликає подібну "імунну амнезію"

Вірус кору вміє проникати в імунні клітини (макрофаги) і при цьому уникати руйнування. Завдяки презентації антигенів імунна система розуміє, на що потрібно і не потрібно реагувати. Це відбувається в лімфовузлах.

Однак у випадку з кором замість того, щоб бути зруйнованим макрофагом і представленим для ознайомлення іншим клітинам імунної системи цей вірус "успішно уникає цього" і використовує макрофаги як транспорт.

У лімфовузлах вірус вражає Т і В клітини, в тому числі й клітини пам'яті, які забезпечують імунітет до інфекцій, якими вже перехворіли або проти яких були вакциновані. Вірус кору потрапляє до них і розмножується. Згодом всі клітини, уражені вірусом кору, знищуються імунною системою або гинуть.

"Таким чином організм втрачає клітини, що забезпечують імунологічну пам'ять, тобто здатність швидко реагувати на вже знайому інфекцію", - написала Супрун.

Після того, як людина перехворіла на кір, зберігається сильний імунітет до цієї інфекції та одночасно сильна вразливість до інших.

Екс-керівниця МОЗ додала, що імунна амнезія триває кілька років, і згодом організм відновлює свою здатність до протидії збудникам.

Супрун розповіла про кір та імунну амнезію (Фото: УНІАН)

А ось у контрольних групах, які мали щеплення проти кору, такий ефект не спостерігався.

Так, вакцинація є єдиним дієвим способом захиститися від кору і уникнути негативного впливу на імунітет.

"Перехворіти на кір небезпечно не лише через ризик серйозних ускладнень (пневмонії, вушної інфекції, енцефаліту, інвалідності та смерті), але й через ураження імунітету і зменшення його здатності боротися з іншими збудниками", - розповіла Супрун.

За даними Центр громадського здоров'я України, з літа 2017 року на кір захворіли понад 115 тисяч осіб, з яких 41 випадок мав летальний результат.

Вірус кору дуже заразний

Він передається повітряно-крапельним шляхом, тобто при вдиханні найдрібніших крапель слизу, що потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворого. Якщо, наприклад, в приміщенні зі здоровими невакцинованими людьми в разі контакту з хворим на кір хворіють 90% людей. А ще вірус кору може жити в повітрі і на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Інкубаційний період кору (коли симптоми ще не проявляються) триває 6-21 днів. Потім починається хвороба з такими симптомами:

висока температура,

головний біль,

нежить,

сухий кашель,

збільшення лімфовузлів,

запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення),

діарея та блювота

На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, що починається зі шкіри голови та обличчя, а потім поширюється на все тіло Хвороба з симптомами триває до 4 тижнів і більше.

Якщо ви вже дорослі та не вакцинувалися проти кору, варто звернутися до свого сімейного лікаря, закликала Супрун. Будь-які вікові обмеження для щеплення скасовані - зробити щеплення безкоштовно можуть і діти, і дорослі будь-якого віку.

Супрун розповіла про кір та імунну амнезію (Фото: facebook.com/ulanasuprun)