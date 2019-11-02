Вагітним можна: Супрун спростувала популярні міфи

Уляна Супрун дала поради вагітним (Фото: РБК-Україна)

Вагітність не ставить на паузу активне життя, наголосила медик

Уляна Супрун поділилася корисними порадами для вагітних та спростувала кілька популярних помилок про табу для жінок в положенні. Колишня керівниця МОЗ України зазначила, що часто жінок, які готуються стати мамою, звідусіль засипають рекомендаціями аж до цілого шквалу народних забобонів і посилань на настанови недоведеної медицини.

Медик на своїй сторінці в Facebook навела кейси Наталії Лелюх з Медичного центру святої Параскеви для видання Тһе Village Україна про те, що насправді можна робити вагітним, а від чого дійсно варто відмовитися, щоб не нашкодити малюку.

"Насправді не варто думати, що вагітність автоматично ставить на паузу активне життя, заняття спортом або повноцінне харчування", - йдеться у публікації.

Уляна Супрун розповіла, що можна і не можна вагітним (Фото: РБК-Україна)

Одна з найпоширеніших помилок стосується спорту. Вагітним можна і треба їм займатися. Звичайно, про можливі протипоказання варто запитати у свого лікаря, але насправді їх не так багато: кровотечі, гострі чи хронічні хвороби, неконтрольований тиск.

Ще один популярний міф - дієта. Вагітні повинні харчуватися повноцінно.

Не на користь піде велика кількість солодкого і смаженого, як би не хотілося.

"Зайві кілограми аж ніяк не полегшують ані перебіг вагітності, ані пологи. Але при цьому, не існує якоїсь особливої дієти для вагітних - усі поради щодо збалансованого харчування дорослих лишаються актуальними", - розповіла експерт.

Так, краще пити достатньо води, уникати нових продуктів, не переїдати і не їсти смаженого та копченого.

Про авіапольоти. Літати літаком вагітним жінкам можна, і якщо немає особистих протипоказань, то кілька рейсів не завдадуть шкоди ані здоров'ю майбутньої мами, ані дитині.

Проте варто звернути увагу, що більшість авіакомпаній відмовляються брати на борт пасажирок після 36 тижнів вагітності, нагадала медик.

Жінкам в положенні варто враховувати втомлюваність і закласти час у подорожі на відпочинок після рейсу. Потрібно пити достатньо води і краще одягати в дорогу компресійні панчохи, які допоможуть уникнути набряків.

Що дійсно не можна вагітним:

Алкоголь шкідливий у будь-якій кількості на всіх термінах вагітності, особливо ранніх. Весь алкоголь, який споживає вагітна, дістається і малюку, печінка і нирки якого ще не здатні виводити його з організму. Так, келих вина для дитини по суті прирівнюється до сильного похмілля у дорослої людини.

Алкоголь разом з вагітною жінкою "п'є" і її дитина (Фото: колаж РБК-Україна)

"Споживання алкоголю може мати дуже небезпечні наслідки для здоров'я плоду. Тому якщо ви тільки плануєте завагітніти - не пийте", - йдеться у публікації.

Курити під час вагітності також вкрай шкідливо, тому варто відмовитися від цієї звички і не наражати дитину на небезпеку.

Самолікування шкідливо і небезпечно в принципі, а вагітна до того ж несе відповідальність і за свою дитину.

Так, настійно не рекомендується призначати собі ліки самостійно.