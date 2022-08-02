"Ти боягуз чи мужик?" 18-річного хлопця у Кропивницькому ображали й не пускали до укриття

В Кропивницькому 18-річного хлопця не пускали до укриття і обзивали боягузом, через те що він під час повітряної тривоги намагався пройти в найближче бомбосховище.

Деталі скандалу

Сталося це під час повітряної тривоги 31 липня в школі №14. До укриття намагався потрапити Нестор Козачінський, але вахтер його відмовлявся пускати, аргументуючи це тим, що хлопець лише один, і обзивав його боягузом.

Врешті решт Нестора все ж провели до бомбосховища, але образи від сторожа не припинялися.

"Не думаю, що ти мужик, ти хуже баби... Не треба боятись. Треба воювати за Україну. Тебе засипе тут і будеш сидіти", - бурчав літній вахтер, проводжаючи Нестора.

Нестор розповів, як все було

"Коли почалася тривога, я зайшов на інтерактивну карту, щоб подивитися укриття, де я можу сховатися. Серед переліку була і чотирнадцята школа, найближче до того місця, де мене застала тривога. До приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття.

Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він увесь час впирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку. Але до укриття через хвилин сім тривоги все-таки провів", - розповідає Нестор.

Фото: Нестор Козачінський (CBN)

Коли сирена замовкла, сторож почав казати, щоб хлопець йшов геть. Але Нестор сказав, що дочекається відбою тривоги. Образи від вахтера продовжилися.

Що говорять в школі

Директор навчального закладу Олександр Саржевський не вірить, що таке могло статися. Він наголошує, що сторож не міг так вчинити, адже в нього онука в Харкові була під ракетними ударами.

"Він не міг так вчинити, для нього це дуже хвороблива тема. Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина телефонує за номером, черговий її зустрічає та запускає до укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, у школі діти були, за ними прийшли їхні батьки, і ми їх також провели до укриття", - говорить директор.

А от заступник директора Едуард Тітаренко виправдовує сторожа. Мовляв, він не зобов’язаний впускати людей.

"В такому разі, хто ви такий? І як він може вас впустити, якщо не знає вас? Тим паче ви знаєте, яка зараз ситуація. Я, звичайно, розберуся з цим черговим… Взагалі він не зобов’язаний впускати людей. Якби там жінка була, діти були, то можна було б впустити, а так… А так то черговий тут один, і хто знає, яка ситуація може статися... Якщо б тут ще люди були, то заходьте, а так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті…" - говорить Тітаренко.

Тим часом Нестор надав відеодоказ...