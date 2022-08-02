ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ти боягуз чи мужик?" 18-річного хлопця у Кропивницькому ображали й не пускали до укриття

Новость на русском →
Кропивницький, Вівторок 02 серпня 2022 10:23
"Ти боягуз чи мужик?" 18-річного хлопця у Кропивницькому ображали й не пускали до укриття Колаж РБК-Україна: В Кропивницькому хлопця не пускали в укриття
Автор: Світлана Мащенко

В Кропивницькому 18-річного хлопця не пускали до укриття і обзивали боягузом, через те що він під час повітряної тривоги намагався пройти в найближче бомбосховище.

Про це повідомляє CBN.

Деталі скандалу

Сталося це під час повітряної тривоги 31 липня в школі №14. До укриття намагався потрапити Нестор Козачінський, але вахтер його відмовлявся пускати, аргументуючи це тим, що хлопець лише один, і обзивав його боягузом.

Врешті решт Нестора все ж провели до бомбосховища, але образи від сторожа не припинялися.

"Не думаю, що ти мужик, ти хуже баби... Не треба боятись. Треба воювати за Україну. Тебе засипе тут і будеш сидіти", - бурчав літній вахтер, проводжаючи Нестора.

Нестор розповів, як все було

"Коли почалася тривога, я зайшов на інтерактивну карту, щоб подивитися укриття, де я можу сховатися. Серед переліку була і чотирнадцята школа, найближче до того місця, де мене застала тривога. До приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття.

Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він увесь час впирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку. Але до укриття через хвилин сім тривоги все-таки провів", - розповідає Нестор.

&quot;Ти боягуз чи мужик?&quot; 18-річного хлопця у Кропивницькому ображали й не пускали до укриття

Фото: Нестор Козачінський (CBN)

Коли сирена замовкла, сторож почав казати, щоб хлопець йшов геть. Але Нестор сказав, що дочекається відбою тривоги. Образи від вахтера продовжилися.

Що говорять в школі

Директор навчального закладу Олександр Саржевський не вірить, що таке могло статися. Він наголошує, що сторож не міг так вчинити, адже в нього онука в Харкові була під ракетними ударами.

"Він не міг так вчинити, для нього це дуже хвороблива тема. Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина телефонує за номером, черговий її зустрічає та запускає до укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, у школі діти були, за ними прийшли їхні батьки, і ми їх також провели до укриття", - говорить директор.

А от заступник директора Едуард Тітаренко виправдовує сторожа. Мовляв, він не зобов’язаний впускати людей.

"В такому разі, хто ви такий? І як він може вас впустити, якщо не знає вас? Тим паче ви знаєте, яка зараз ситуація. Я, звичайно, розберуся з цим черговим… Взагалі він не зобов’язаний впускати людей. Якби там жінка була, діти були, то можна було б впустити, а так… А так то черговий тут один, і хто знає, яка ситуація може статися... Якщо б тут ще люди були, то заходьте, а так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті…" - говорить Тітаренко.

Тим часом Нестор надав відеодоказ...

Раніше ми писали, хто і як живе у прихистку Urban Camp, який створили чемпіони вуличних культур із Харкова.

Також повідомлялося, які школи відкриються з 1 вересня в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя