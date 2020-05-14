Іменитий астролог назвав найвезучіші знаки Зодіаку: у червні гроші потечуть рікою

Гороскоп 2020 обіцяє цим трьом знакам Зодіаку грошове везіння в червні. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох з них, кому небесні світила будуть особливо прихильними в перший місяць літа. Хто ці щасливчики, ви зможете дізнатися з матеріалу Styler.

Фінансовий гороскоп на червень 2020: Телець

Фінансове становище Тельців в червні безпосередньо залежить від вашої активності. Зірки будуть допомагати тим, хто вміє спілкуватися і налагоджувати ділові контакти. Якщо все зробити правильно, то гроші поллються річкою. При цьому попереджає астролог - поки Тельці впевнено крокують до просування по службі, за їх спиною плетуть інтриги. Проявіть пильність і обережність стосовно колег!

Фінансовий гороскоп на червень 2020: Діва

Грошова сфера обіцяє Дівам в червні стабільність і навіть більше того. З'явиться надлишок грошей, які можна пустити на новий гардероб, ремонт або розваги. Це вже як душі буде завгодно. У роботі від Дів буде потрібна зосередженість і педантичність. При цьому астролог попереджає, що для Дів червень будуть травмонебезпечним, тому краще себе поберегти від різних авантюр на кшталт забігів з перешкодами.

Фінансовий гороскоп на червень 2020: Скорпіон

Гороскоп від Павла Глоби обіцяє Скорпіонам відмінний стан речей на професійному терені. З'являться нові цікаві проєкти, але їх успіх залежить від здатності працювати в команді. Будь-яке рішення вимагає виваженості, поміркованості. Довіряйте тільки перевіреним діловим партнерам і тоді ви приречені на успіх у грошовій сфері!

Раніше астролог попередив, що Венера і Марс в середині травня почнуть зворотний рух. Це загрожує небезпеками деяким знакам Зодіаку, а дехто з них навпаки отримає вигоду з цієї астрологічної події.